Гороскоп на крючке: какой ты рыбак по знаку зодиака

В 2026 году российский День рыбака выпал на 12 июля — еще с советских времен его традиционно отмечают во второе воскресенье второго летнего месяца.

Его впервые отпраздновали по инициативе мурманских рыбацких коллективов 21 июня 1964-го. В этом городе рыбная промышленность всегда была одной из главных отраслей экономики. Дату выбрали по случаю годовщины выхода в рейс первого промыслового траулера «Зубатка».

Спустя год во всем СССР появился официальный профессиональный праздник, который сегодня отмечают все любители поудить.

В честь Дня рыбака 5-tv.ru решил посмотреть по звездам, каким рыболовом суждено стать каждому из знаков зодиака.

Овен — рыбак в третьем поколении

Какой ты рыбак на рыбалке по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Овен — это стойкий и последовательный рыбак. Ему стыдно сдаваться, ведь свои навыки он унаследовал еще от прадеда. Этого родственника не видел даже сам Овен, ведь дед уходил с удочкой еще в те утренние часы, которые остальные члены семьи считали ночью.

Если огненный знак выбрал место, то будет сидеть там часами, пока не добьется своего. Поймав одну рыбу, Овен тут же хочет поймать вторую, третью, десятую! Он готов долго экспериментировать с приманками и снастями, чтобы найти идеальный вариант.

Главное для Овнов — это процесс охоты и победа. Мелочь их не интересует, они всегда целятся на трофей.

Телец — Александр Рыбак

Какой ты рыбак на рыбалке по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Anton Belitsky

В этом гороскопе Телец отвечает за скрипку — не зря же этот знак зодиака принадлежит самому известному российскому рыбаку!

А если серьезно, Тельцов сложно назвать заядлыми рыболовами. Они совершенно равнодушны к навороченным снастям и дорогим спиннингам. Для счастья Тельцам достаточно обычной удочки с поплавком и тихого берега.

Близнецы — новичок со спиннингом

Какой ты рыбак на рыбалке по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Близнецы — натуры любознательные и непостоянные. В рыбалке их привлекает возможность экспериментировать.

Они те, кто выберутся на к водоему, никогда не держав удочку раньше. Да и зачем? Ведь Близнецы сразу купят спиннинг, а там на месте авось и разберутся (нет).

Рак — батя-профессионал

Какой ты рыбак на рыбалке по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Раки — это прирожденные рыбаки. Они обладают удивительным терпением и готовы часами сидеть на берегу в ожидании поклевки. Свои навыки и секреты они искренне стремятся передать детям, даже если тех уже искусали комары.

Но их главный талант — это тщательная подготовка. Рак досконально изучит все особенности водоема, подберет идеальные снасти и наживку. А когда рыба клюнет, он проявит чудеса мастерства при вываживании, практически не давая добыче шансов сорваться с крючка.

Лев — просто профессионал

Какой ты рыбак на рыбалке по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Львы на рыбалке спокойны и самоуверенны.

Они никогда не станут мелочиться! Их цель — крупная добыча, достойная их величественной натуры. Отправившись на водоем, Лев ведет себя бесшумно и сосредоточенно, и, как только клюет лучшая рыба — а другая на львиного червя не клюнет, — он не станет хвастаться.

Зачем ему это? Все ведь и так в курсе, что сегодня на обед лучшая рыба от лучшего рыболова.

Дева — скрупулезный любитель

Какой ты рыбак на рыбалке по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Для Девы подготовка к рыбалке — это целый ритуал. Все должно быть продумано до мелочей: экипировка, идеально подобранная по цвету, сверкающий на солнце спиннинг, безупречные приманки.

Девы предпочитают использовать растительные или искусственные наживки, тщательно готовя их накануне. На водоеме они не терпят хаоса и небрежности. Их подход к рыбалке можно сравнить с научным экспериментом, где каждый элемент находится на своем месте.

Весы — дед-эстет

Какой ты рыбак на рыбалке по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Весов на рыбалку привлекает прежде всего атмосфера и красота окружающего пейзажа. Их восхищает гладь воды, в которой отражается лес или закат.

Это заядлые рыбаки, но с художественным вкусом. Они мастерски подбирают приманки и оценивают качество снастей. Весы могут на глаз определить вес выловленной рыбы, но заставлять внучков учиться тому же не станут. Возможно, потому что ходят на рыбалку ради уединения, а может, просто хотят, чтобы те прочувствовали момент сами.

Скорпион — самоучка с молниеносной реакцией

Какой ты рыбак на рыбалке по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Никто не учил Скорпиона рыбачить и выбирать наживу. Он просто неожиданно оказался лучшим в этом деле.

Скорпион на рыбалке — это мастер своего дела с отличной реакцией. Он моментально делает подсечку, как только чувствует поклевку. Однако рыбачить в компании со Скорпионом не всегда комфортно. Он любит отпускать язвительные и ехидные шуточки в адрес других рыбаков, критикуя их снасти, технику или удачу.

Скорпион отлично чувствует рыбу и умеет выбирать удачный день для ловли, но его сарказм способен подпортить настроение даже самому стойкому рыболову.

Стрелец — мастер дальних забросов и приключений

Какой ты рыбак на рыбалке по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Стрельцу скучно просто сидеть на берегу — ему нужен вызов.

Его сложно отнести к любителям или профессионалам, скорее, он специализируется на ловле «на всплеск». Отважный и решительный, Стрелец не любит рутину и всегда стремится к чему-то новому. Ему нравится преодолевать трудности, поэтому он предпочитает сложные участки для ловли.

Его энтузиазм заразителен, а рыбалка с ним скорее напоминает спуск по Ниагаре в надувной лодке.

Козерог — тот самый друг-рыбак, который вечно находит «отличную речушку».

Козерогов редко встретишь на стоячих водоемах. Они предпочитают реки с быстрым течением и каменистыми перекатами.

Все-таки это основательный знак зодиака, который подходит ко всему с практической точки зрения. Поэтому в социальных сетях он в первую очередь сохраняет названия и локации «отличных речушек», чтобы при первой возможности помешать друзьям просто отдохнуть у дома.

Козерог — крутой сосед-рыбак

Какой ты рыбак на рыбалке по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Кажется, что проснуться раньше и добраться до реки было просто невозможно, но Козерог уже давно за удочкой. Со вчерашего дня что ли не уходил?

Козерог на рыбалке — воплощение выдержки и стратегического расчета. Это тот самый сосед по даче, который сперва изучит рельеф дна, проверит прогноз погоды, а потом подберет наживку с холодной точностью инженера.

Для Козерога рыбалка — не просто досуг, а поле для демонстрации дисциплины: он придет до рассвета, займет выгодную точку и будет терпеливо ждать поклевки, не теряя концентрации даже в самый безрыбный час.

Водолей — рыбак-философ

Какой ты рыбак на рыбалке по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Водолей — самый гуманный и добрый рыбак. Если он считает, что поймал слишком много рыбы, он обязательно отпустит ее обратно в водоем.

Интерес к рыбалке у Водолея просыпается нечасто, и он может внезапно остыть к процессу и уйти с берега. Его не особо волнует размер и количество улова.

Для него рыбалка — это возможность поразмышлять о вечном или пообщаться на интересные темы, а не просто поохотиться.

Рыбы — нерешительный и мечтательный новичок

Какой ты рыбак на рыбалке по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Рыбы — воплощение стихии Воды, но на рыбалке они проявляют удивительную нерешительность. Сборы и подготовка занимают у них так много времени, что сам процесс может не состояться.

Вместо того чтобы поехать на водоем, они могут долго размышлять о правильности выбора места, снастей и погоды. Это впечатлительные натуры, которые очень чувствительны к вранью, поэтому обманывать Рыбу на рыбалке не стоит — она это почувствует и расстроится.