Новый виток конфликта: США и Иран вновь оказались на грани большой войны

Ормузский пролив вновь стал рычагом давления в конфликте США и Ирана

Еще один конфликт, который происходит прямо сейчас и который будет иметь далеко идущие последствия. Ормузский пролив снова встал. Сделка между Вашингтоном и Тегераном, заключенная на 60 дней, продержалась три недели и трещит по швам.

Шестого июля сразу три судна были атакованы при попытке пройти вдоль оманского берега. Их прикрывали ВМС США. Но что-то пошло не так. Вернее, понятно, что пошло не так. Иран гарантирует проход по Ормузу — вдоль своего берега. А Оман, то есть, понятно, США, попытался запустить альтернативный транзитный коридор. В ответ — обстрелы судов. США без церемоний отбомбились по прибрежным районам Ирана. Тегеран молчать не стал и запустил дроны и ракеты по американским военным базам в регионе, то есть по соседям. В пылу взаимных ударов в море рухнул пролетавший мимо пакистанский грузовой самолет. Экипаж успел сообщить о проблемах с навигационной системой — и все. Может, и сбил кто, идет разбирательство.

Глава Белого дома Дональд Трамп перед камерами, конечно, рвал и метал: мол, перемирию конец. Вернул запрет на торговлю иранской нефтью, как и было до перемирия.

Добавим к этому важное «отягчающее» переговоры обстоятельство. Всю неделю Иран хоронил своего верховного лидера. Аятолла Али Хаменеи и члены его семьи погибли еще 28 февраля от одного из первых авиаударов США и Израиля. Гроб выставляли для прощания в Тегеране, затем провезли еще по городам, в том числе в соседнем Ираке, и поместили в мавзолей лишь к концу недели. Толпа, не стесняясь, скандировала «Смерть Америке!», поднимала красные флаги мести. Какие тут сделки с США.

Что дальше? Возможно, пошумят в Ормузе и успокоятся. Так выясняют отношения. Не первый раз. А что, если нет? Иран сложно «подвинуть» из Ормузского пролива — персы прекрасно понимают, что это их стратегическое оружие. Идет торг.

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