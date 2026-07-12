«Пришел к музыке против правил»: Стас Михайлов о своем пути

Стас Михайлов: пришел к музыке против правил

Народный артист России Стас Михайлов признался, что его путь в музыке начался вопреки общепринятым правилам. Будущий певец не смог привыкнуть к академическому подходу в музыкальной школе, бросил занятия и самостоятельно освоил игру на гитаре. Об этом исполнитель рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По словам артиста, негативный опыт обучения был и у его близких. Старший брат после окончания музыкальной школы навсегда отказался от аккордеона, а племянница — от фортепиано.

«Покойный мой брат очень не хотел заниматься аккордеоном. Когда закончил, сказал: „Больше ко мне не подходите с аккордеоном“. Его дочь, моя племянница, тоже после музыкальной школы закрыла фортепиано и сказала: „Все, больше нет“. Зачем тратить время на то, что потом вызывает отторжение?» — отметил Михайлов.

Сам певец рассказал, что продержался в музыкальной школе всего три занятия.

«Меня посадили с классической гитарой, сказали правильно сидеть. А мне было неинтересно. Мне нужно было научиться играть, чтобы удивлять девчонок в шестом классе», — с улыбкой вспомнил артист.

Когда будущему музыканту объяснили, что сначала придется долго осваивать классику, он решил идти своим путем.

«Мне сказали: „Это долго, надо классику“. Я ответил: „Да ну вас“. Это были три похода в музыкальную школу», — рассказал исполнитель.

После этого Михайлов самостоятельно научился играть на гитаре.

«За лето, закрываясь в туалете, потому что квартира была двухкомнатная и никому не хотелось мешать, я сам научился играть. Не знаю нот. У меня левая рука не знает, что делает правая. Все происходит

органично», — признался певец.

По словам народного артиста, всю жизнь ему говорили, что его манера исполнения не приведет к успеху. Именно поэтому он советует молодым музыкантам не подстраиваться под чужие ожидания.

«Я всегда говорю молодым: никого не слушайте. Каждый из вас — индивидуальность. Сначала увидьте в себе личность, а все остальное сложится», — заключил Стас Михайлов.

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