«Мосбилет» составил подборку камерных выставок для ценителей искусства

Mos.ru: в Москве можно посетить выставку «Поэт в типографии» в «Есенин-центре»

Москва приглашает жителей и гостей столицы провести свободное время в музеях и галереях. В сервисе «Мосбилет» доступны билеты на десятки экспозиций, среди которых — выставки о Сергее Есенине, русском авангарде, народных традициях и искусстве старинных изразцов. Об этом сообщает портал mos.ru.

Одной из самых необычных стала выставка «Поэт в типографии» в «Есенин-центре». Экспозиция посвящена периоду, когда молодой Сергей Есенин только приехал в Москву и начал работать в типографии «Товарищества И. Д. Сытина и Ко». Именно там будущий классик сначала был экспедитором, а затем помощником корректора и корректором. В эти годы он познакомился с Анной Изрядновой, начал посещать литературные кружки и опубликовал свои первые известные произведения.

По словам директора Московского государственного музея С. А. Есенина Ксении Немовой, работа в типографии открыла поэту доступ к книгам, позволила общаться с известными литераторами и сыграла важную роль в его становлении. «Благодаря этой работе он смог общаться с уже известными писателями. Например, в 1914 году состоялась первая встреча Сергея Есенина с Максимом Горьким во время его визита в типографию», — отметила она.

Посетители увидят редкие фотографии Есенина и его окружения, подлинные книги начала XX века, печатную машинку той эпохи, снимки типографии и копии документов о наблюдении за поэтом.

Любителям современного искусства стоит заглянуть в галерею «Выхино», где проходит выставка «Нелинейные пересечения». Проект объединил работы Рубена Апресяна, Сергея Садовского, Александра Кацалапа и Михаила Палия. Авторы переосмысливают традиции русского авангарда, вступая в творческий диалог с наследием Павла Филонова, Василия Кандинского, Владимира Татлина и Казимира Малевича.

Художник Рубен Апресян отметил, что каждый из участников по-своему интерпретирует идеи русского авангарда, соединяя их с современными художественными тенденциями. По его словам, выставка органично вписалась в пространство галереи и стала заметным культурным событием. Экспозиция будет работать до 30 августа.

Тем, кто интересуется русской культурой и народными традициями, подойдет выставка «Русский код» в галерее «Солянка». В экспозиции собраны живописные полотна, графика, деревянные и керамические скульптуры. Художники обращаются к теме семьи, деревенского быта, православных образов и памяти о родном доме, предлагая взглянуть на связь прошлого и настоящего. Выставка открыта до 26 июля.

Еще одним интересным местом станет постоянная экспозиция «Тепло рук» в галерее «Ростокино». Здесь представлено более 50 экспонатов — изделия из майолики, фарфора и фаянса, а также подлинные расписные изразцы. Отдельное место занимает реконструкция мастерской художника-реставратора Николая Любимова с его инструментами и материалами.

Экспозиция рассказывает об истории русского изразцового искусства — от первых терракотовых плит XV–XVI веков до расцвета керамического ремесла в XIX столетии. Посетители также узнают о восстановлении фасада Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и работе знаменитой абрамцевской мастерской, где творили Михаил Врубель, Виктор Васнецов, Илья Репин, Константин Коровин и Александр Головин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столичном парке «Зарядье» с 1 августа по 6 сентября состоится фестиваль «Культурный город». В программу войдут балетные и оперные спектакли, концерты симфонических оркестров, выставки, мастер-классы, творческие встречи и другие культурные мероприятия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.