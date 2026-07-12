Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Еще трое жителей региона получили ранения в результате взрывов и ударов беспилотников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
«В районе села Репяховка Краснояружского округа автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сказано в мессенджере МАКС.
В машине также находился пассажир, которого доставили в медицинское учреждение. У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения.
Еще один случай произошел в селе Замостье, где беспилотный летательный аппарат атаковал велосипедиста. Пострадавший получил осколочные ранения грудной клетки и живота. Бригада скорой помощи доставила его в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Кроме того, в городе Валуйки в результате удара беспилотника пострадал мужчина. Врачи зафиксировали у него открытый перелом бедра и травматическую ампутацию двух пальцев руки. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после атаки украинских беспилотников на Сызрань в Самарской области запустили горячую линию для жителей. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о повреждении жилых домов и промышленного объекта. Обратиться за помощью и консультацией могли пострадавшие от ночного налета дронов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 12 июл
- В Сызрани открыли горячую линию после атаки украинских дронов
- 12 июл
- Силы ПВО России за ночь сбили 349 украинских БПЛА
- 12 июл
- Танкер получил повреждения при атаке беспилотников на Ростовскую область
- 11 июл
- В Курской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ
- 11 июл
- Беспилотники ВСУ атаковали несколько районов Белгородской области
- 10 июл
- Силы ПВО уничтожили 144 украинских беспилотника над территорией России
- 10 июл
- В Азове Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись два нефтехранилища
- 10 июл
- В Таганроге после атак беспилотников ввели локальный режим ЧС
- 10 июл
- После атаки БПЛА в Таганроге эвакуировали людей, чьи дома попали в зону ЧС
- 10 июл
- В Краснодарском крае в результате атаки дронов ВСУ произошел пожар на НПЗ
Читайте также
94%
Нашли ошибку?