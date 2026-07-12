Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«В районе села Репяховка Краснояружского округа автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сказано в мессенджере МАКС.

В машине также находился пассажир, которого доставили в медицинское учреждение. У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

Еще один случай произошел в селе Замостье, где беспилотный летательный аппарат атаковал велосипедиста. Пострадавший получил осколочные ранения грудной клетки и живота. Бригада скорой помощи доставила его в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Кроме того, в городе Валуйки в результате удара беспилотника пострадал мужчина. Врачи зафиксировали у него открытый перелом бедра и травматическую ампутацию двух пальцев руки. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после атаки украинских беспилотников на Сызрань в Самарской области запустили горячую линию для жителей. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о повреждении жилых домов и промышленного объекта. Обратиться за помощью и консультацией могли пострадавшие от ночного налета дронов.

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