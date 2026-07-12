Стас Михайлов: помочь детям — это обязанность любого родителя

Народный артист России Стас Михайлов признался, что старается поддерживать дочерей в любых начинаниях и не навязывает им выбор будущей профессии. По словам певца, главное для него — чтобы дети нашли дело, которое действительно им по душе. Об этом исполнитель рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

Артист отметил, что с возрастом собрать всю семью вместе становится все сложнее — у каждого появляются собственные планы и увлечения.

«Иванке сейчас предстоит заключительный год учебы. У нее практика, потом стажировка в Лондоне. А младшая дочка сейчас увлеклась лошадьми, постоянно занимается верховой ездой», — рассказал Михайлов.

На вопрос, правда ли он подарил дочери лошадь, певец ответил утвердительно.

«У нее уже есть лошадь. Ну а как детей не поддерживать?» — сказал артист.

При этом, по словам Михайлова, материальная помощь — далеко не самое главное в воспитании.

«Мне важно, где они себя найдут, как они себя увидят и что им интересно. Вот здесь подтолкнуть, помочь — это обязанность любого родителя», — подчеркнул исполнитель.

Певец признался, что с интересом наблюдает за тем, как дочери будут строить свою жизнь. При этом он уверен, что по его стопам они не пойдут.

«Петь они точно не будут. Почему-то ни жена, ни дети никогда не стремились на сцену. Наоборот, они не любят публичность и не хотят нигде появляться», — отметил народный артист.

Впрочем, старшая дочь, по мнению Михайлова, вполне может реализовать себя в творческой сфере.

«Мне хотелось бы, чтобы Иванка проявила себя творчески. Она очень глубокий человек, много читает, интересуется философией. Когда начинаешь с ней разговаривать, она раскрывает многие вещи с неожиданной стороны», — заключил Стас Михайлов.

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