Реставраторы вернули исторический облик интерьерам Останкинского дворца

Во время восстановления усадьбы Останкино специалисты смогли воссоздать исторический облик интерьеров восточной части дворца. Особое внимание уделили проходной галерее, ведущей к Египетскому павильону: здесь вернули первоначальный вид дверям и декоративным элементам с помощью техник серебрения и золочения. Об этом сообщил портал mos.ru.

Именно такие приемы использовались при оформлении парадных помещений во времена графа Николая Шереметева. Без восстановления этих деталей невозможно было бы передать задуманный авторами XVIII века эффект роскошного интерьера.

Главный архитектор реставрации усадьбы Виктор Голуб рассказал, что специалисты придерживались принципа максимального сохранения подлинных элементов и старались применять новые материалы только в тех случаях, когда это действительно необходимо.

По его словам, перед нанесением нового покрытия реставраторы законсервировали сохранившиеся фрагменты первоначального серебрения, созданного еще в 1790-е годы. На отдельных участках дверной резьбы оставили небольшие темные фрагменты, которые позволяют увидеть исторический слой отделки.

«Главная задача реставраторов в Останкинском дворце — максимальное сохранение оригинальных исторических элементов, консерватизм при выборе технологий», — отметил Виктор Голуб.

Согласно архивной описи дворца за 1802 год, серебряное покрытие использовалось для оформления резьбы дверей, капителей, а также оснований колонн и пилястр в галерее Египетского павильона. Такой способ отделки был особенно популярен в конце XVIII века и создавал эффект, похожий на оформление императорских покоев Екатерины II в Царском Селе.

Однако спустя несколько десятилетий серебрение начало окисляться и терять первоначальный вид. В 1837 году его закрыли белой краской, после чего интерьер на долгие годы выглядел иначе. В XIX и XX веках двери и колонны сохраняли светлую окраску, а первоначальная выразительность сочетания серебряных и золотых поверхностей была утрачена.

В 2022–2023 годах специалисты провели исследовательские работы и расчистки дверей. Во время них удалось обнаружить следы старинного серебрения, совпавшие с описаниями из документов начала XIX века. После этого реставрационный совет принял решение вернуть помещениям исторический облик.

Для восстановления декоративных элементов использовали современную технологию серебрения, которая позволяет дольше сохранять покрытие и предотвращает быстрое потемнение металла. В состав материала добавили золото в определенной пропорции, благодаря чему удалось приблизить внешний вид дверей и порталов к тому, каким он был при Николае Шереметеве во время приемов и музыкальных вечеров.

Главный хранитель музея-заповедника «Останкино и Кусково» Ольга Еремина отметила, что восстановленные двери представляют ценность не только благодаря необычному оформлению, но и из-за сохранности оригинальной резьбы и росписи.

«Украшенные золоченой резьбой и росписью под розовое дерево двери ценны не только своим уникальным декоративным решением, но и степенью сохранности подлинной резьбы и росписи», — отметила Ольга Еремина.

В ходе реставрации специалисты восстановили более 700 квадратных метров художественного паркета, привели в порядок лепной декор, искусственный мрамор, а также позолоченные и посеребренные двери. Все работы проводились по историческим образцам XVIII века и под контролем профильных городских ведомств.

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