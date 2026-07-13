Более 60 человек пострадали при пожаре в пабе в Бангкоке

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 32 0

На месте продолжают работать экстренные службы.

Пожар в пабе Бангкока: новости, пострадавшие

Фото: www.globallookpress.com/Teera Noisakran

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В Бангкоке более 60 человек получили травмы в результате пожара, вспыхнувшего в одном из городских пабов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей городской администрации.

По предварительным данным, возгорание произошло в пабе Rong Beer Na Lat Phrao, расположенном в районе Чатучак на севере тайской столицы. В результате происшествия пострадали 63 человека.

Около 22:00 по московскому времени в заведении вспыхнул пожар. На кадрах, опубликованных спасательными службами, видно, как из здания вырываются языки пламени и клубы густого черного дыма, а посетители в панике пытаются покинуть охваченное огнем помещение.  Спасателям понадобилось не менее получаса, чтобы взять огонь под контроль.

Обстоятельства случившегося и причина возникновения пожара пока устанавливаются. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о 27 погибших в результате пожара. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракун заявил, что компетентные органы проводят расследование причин трагедии.

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