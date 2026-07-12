Беспилотник ВСУ атаковал направлявшийся в Москву рейсовый автобус в ЛНР
Есть пострадавшие.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту Стаханов — Москва в ЛНР. Об этом сообщал глава региона Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере МАКС.
«Украинская преступная хунта продолжает совершать террористические атаки на мирных жителей. В Лутугинском муниципальном округе ВФУ атаковали рейсовый автобус „Стаханов — Москва“, который следовал в столицу страны», — написал Пасечник.
В автобусе находились 13 пассажиров и два водителя. Предварительно, сообщается о двух пострадавших — женщинах, которых оперативно доставили в ближайшее медучреждение.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Как ранее писал 5-tv.ru, дроны ВСУ атаковали сетевой супермаркет в городе Каменке-Днепровской Запорожской области, в результате чего здание получило серьезные повреждения.
Также 12 июля в результате массированных атак со стороны Украины погиб один человек и еще трое пострадали в Белгородской области.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Причем для ударов боевики ВСУ используют не только беспилотники, но и ракеты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
94%
Нашли ошибку?