Не только чернослив: лучшие способы борьбы с запором без таблеток

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 92 0

Какие привычки и продукты помогают наладить работу кишечника естественным путем?

Как избавиться от запора без таблеток

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Гастроэнтеролог Мазько: физическая активность помогает избавиться от запора

Избавиться от запора в ряде случаев можно без применения лекарственных препаратов. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала гастроэнтеролог Инна Мазько.

По словам специалиста, одним из самых эффективных способов улучшить работу кишечника является регулярная физическая активность. Она рекомендовала ежедневно уделять ходьбе не менее 30–60 минут. При отсутствии противопоказаний также полезны упражнения на мышцы пресса, занятия йогой и пилатесом, которые помогают нормализовать перистальтику кишечника.

Кроме того, врач посоветовала включить в рацион минеральную воду с магнием. Этот микроэлемент способствует расслаблению стенок кишечника и размягчению стула. При этом перед употреблением газированной минеральной воды необходимо выпустить из нее газ, чтобы избежать вздутия.

Мазько также рекомендовала увеличить потребление клетчатки. Для этого в рацион следует добавить больше овощей, зелени, фруктов, цельнозерновых круп, а также семян чиа, кураги, инжира, киви и чернослива. По словам врача, умеренное употребление кофе также может стимулировать работу кишечника.

Специалист подчеркнула, что на пищеварение влияют не только питание и физическая активность, но и образ жизни. Она посоветовала нормализовать режим сна, поддерживать здоровую массу тела и уделять внимание психоэмоциональному состоянию, поскольку стресс, тревожность и депрессия могут негативно отражаться на работе кишечника.

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