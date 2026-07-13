Израильские СМИ обвинили Иран в попытке покушения на Трампа

В Израиле обвинили Иран в попытке покушения на Трампа

Израильские СМИ заявили, что Иран якобы планировал покушение на президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Анкаре. Об этом писал 12-й канал.

Утверждается, что именно информация о готовящемся убийстве стала причиной замены борта перед вылетом американского лидера из Турции.

Трамп прилетел в Анкару на новом самолете Air Force One, подаренном Катаром, а вылетел на старом. Газета The New York Times, ссылаясь на источники, писала, что старый борт мог быть оснащен системой защиты от зенитных ракет, чего нет в новом. В Белом доме при этом заверили, что новый Air Force One имеет протоколы безопасности высокого уровня.

По данным информационного агентства Associated Press, сразу после взлета старого самолета сервисы отслеживания рейсов не могли поймать его сигнал транспондера (авиационный радиолокационный ответчик), чего не случилось у самолетов других мировых лидеров, которые покидали Турцию.

Как ранее писал 5-tv.ru, по меньшей мере 13 иранских городов подверглись ударам со стороны США. Взрывы прогремели в таких крупных городах, как Эндимешк, Ахваз, Бендер-Аббас, Бушер, Хорремшехр и других.

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