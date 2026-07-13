Идеи одного из главных американских русофобов не дают покоя ближайшим друзьям и спонсорам Киева. По предложению Макрона они сегодня соберутся во Франции и будут решать, как нанести России стратегическое поражение. Естественно — руками Украины. Победить нашу страну любой ценой призывают также главные умы Британии. В одном из самых известных университетов мира — Оксфорде — состоялась дискуссия, которую уже назвали дешевым шоу в жанре антиутопия.

Участники даже переходили на крик и с трудом выслушали неудобную правду. О том, как будущую элиту Запада убеждают в неизбежности эскалации конфликта, в материале корреспондента «Известий» Александр Романов.

Место действия — Оксфордский университет, его дискуссионное общество. Выпускников, студентов и британских интеллектуалов собрали для дебатов на тему, процитирую дословно: «почему воевать с Россией — лучше, чем потерять Украину». Короче, чтобы заранее прививать цвету нации русофобию. Тон всему обсуждению, переходя время от времени на визг, заранее задает вот этот взволнованный юноша в галстуке-бабочке.

«Украина по сути своей находится в центре европейской безопасности. Россия, даже если победит, не насытится, ее аппетит только разыграется. Если Украина падет, она не просто станет российской провинцией. У России появится возможность диктовать условия всем европейским демократиям! Нет-нет, у вас будет возможность высказаться! Россия напала безо всякой причины», — сказал студент Оксфордского университета Гарри Олдридж.

Масла в огонь сразу подливает приглашенная спикер от Украины. Она прямо говорит: и думать забудьте, что у вас есть выбор. Непременно надо воевать.

«Перед нами всеми поставили ложную дихотомию, словно правда есть выбор: вступить в войну с Россией и помочь Украине либо позволить Украине пасть и по крайней мере сохранить наши дома здесь на Западе в безопасности. Но есть проблема. Русские уже воюют с нами. Не только с Украиной, но и с Британией, и даже здесь, в этом помещении», — сказала директор Украинского университета Лондона Олеся Хромейчук.

Ей отвечает писатель-консерватор Питер Хитченс. Подтверждает: война и правда идет полным ходом. Ну так и Запад давно в ней участвует.

«Да, мы уже на войне с Россией. А вы не знали? Не знали, что западные специальные силы уже много лет находятся на Украине? Не знали, сколько оружия мы поставили Украине — столько, сколько и себе не можем позволить? Не знали, что именно мы помогаем им наводить ракеты на России? Ну конечно, вы знаете. А знаете, почему именно Украину выбрали на эту роль? Только потому, что она не в НАТО. Вот и все. Только чтобы можно было и вести войну, и не опасаться начала ядерного конфликта», — сказал британский журналист и писатель Питер Хитченс.

Образумить собравшихся попытался еще один спикер. Он заявил, что в Оксфорде устроили шоу в худших традициях антиутопии «1984» Оруэлла, не замечая, как сами себе противоречат.

«А куда, простите, делся тот аргумент, что Украина и так практически победила, причем сама, осталось дать им чуть-чуть денег и оружия? Еще четыре года назад нам говорили, что Украина вот-вот вернет себе все территории, включая Крым! И это была ложь», — сказал директор Либертарианского института Скотт Хортон.

Но завершились дебаты предсказуемо. В конце все проголосовали, и самой убедительной объявили все-таки позицию «ястребов» — сторонников войны. Лишний раз показав, что целью дискуссии было не разрешить конфликт, а продвинуть милитаристскую повестку. Натовские страны не скрывают, что готовятся к усилению эскалации и заранее вооружаются. Об этом уже открыто говорят на телеканале BBC.

«НАТО работает над потенциалом нанесения глубоких высокоточных ударов. Это означает, что в ближайшие месяцы, годы мы приобретем огромное количество боеприпасов, которые сможем использовать для нанесения удара за ударом. Таким образом, крупные сосредоточения войск смогут быть под масштабным ударным “зонтиком”. Этого нам нужно достичь», — сказал главнокомандующий союзными войсками НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье.

Западные страны сейчас противостоят только России и Ирану, но в иранской кампании Альянс не участвует. Получается, эти самые высокоточные боеприпасы натовцам нужны именно для ударов по русским.

Крупнейшие западные оборонные концерны — американский Raytheon, немецкий Rheinmetall — объединяются в проекте по созданию системы подготовки солдат на основе искусственного интеллекта. В Берлине тот же Rheinmetall спешно переводит на военные рельсы гражданские предприятия. Завод, который годами выпускал топливные насосы и системы охлаждения, начиная с этого месяца переформатируется и теперь будет производить артиллерийские снаряды для гаубиц. Немцы возмущены: они в принципе против милитаризации и тем более не хотят, чтобы такую продукцию собирали по соседству.

Но все, что могут жители немецкой столицы, — это выходить с антивоенными протестами. Слушать их особо никто не слушает. Запад готовится воевать.

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