Почти потеряла зрение: женщину госпитализировали после попытки сходить в туалет

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 407 0

Теперь ей предстоит более внимательно относиться к своему рациону.

Женщину госпитализировали после попытки сходить в туалет

Фото: www.globallookpress.com/Antti Aimo-Koivisto via www.imag

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщину госпитализировали после попытки сходить в туалет

Многодетная мать оказалась в отделении неотложной помощи после неудачной попытки сходить в туалет. Об этом женщина сообщила на платформе Reddit.

По словам пострадавшей, она с юности страдала от хронических запоров. Однако после рождения третьего ребенка ситуация обострилась из-за нехватки времени на собственное здоровье.

Женщина призналась, что из-за домашних хлопот, стирки и уборки она перестала следить за питьевым режимом и употреблением клетчатки. Это привело к серьезным проблемам с кишечником.

В роковой вечер, находясь в туалете, героиня истории почувствовала резкое недомогание. Процесс дефекации сопровождался тошнотой, которая сменилась рвотой и мгновенным обмороком.

Придя в себя, она обнаружила, что практически не чувствует конечностей и страдает от нарушения зрения. Ей с трудом удалось позвать на помощь супруга, который вызвал бригаду медиков.

В больнице пациентке провели компьютерную томографию и ввели необходимые лекарства для стабилизации состояния.

Врачи диагностировали у женщины вазовагальный обморок. Это состояние возникло из-за чрезмерной стимуляции блуждающего нерва в процессе сильного натуживания.

«Нерв в моей пятой точке решил, что с меня хватит усилий по проталкиванию твердого кала, из-за чего у меня резко упали частота сердечных сокращений и давление, и я потеряла сознание! Запор, вероятно, также стал причиной боли в животе и рвоты», — поделилась деталями инцидента пострадавшая.

Теперь ей предстоит более внимательно относиться к своему рациону, чтобы избежать повторения опасного для жизни эпизода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Неожиданное сочетание: какую необычную обувь рекомендуют носить с шортами летом
15:00
Только отдельные ограничения: в ЕС не согласовали очередной пакет антироссийских санкций
14:52
Дома залиты, урожай уничтожен: Ленобласть и Петербург уходят под воду
14:46
Грузовик с трубами протаранил несколько автомобилей в Москве
14:40
«На меня мост упал»: подробности ЧП в Муравьиной бухте в Приморье
14:35
«Все также нужно есть»: в США миллионы граждан залезают в долги ради покупки еды

Сейчас читают

Британские ВМС «не заметили» танкеры под флагом России и санкциями в Ла-Манше
Топ-10 самых покупаемых и обучаемых пород собак для новичков и профессионалов
Два человека пострадали в Солнечногорске в результате падения обломков БПЛА
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео