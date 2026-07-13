Женщина погибла в результате сброса взрывчатки с дрона в Белгородской области
Двое мужчин ранены в селе Криничное после детонации беспилотника.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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Один мирный житель погиб и двое пострадали в результате ночных атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере МАКС.
«Сегодня ночью во время атак ВСУ один мирный житель погиб, двое получили ранения», — указано в официальном сообщении.
Погибшей оказалась жительница села Березовка Борисовского округа. Взрывное устройство было сброшено с дрона прямо на территорию ее дома, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Двое мужчин, жители села Криничное Ракитянского округа, также пострадали от детонации беспилотника. Их оперативно доставили в медучреждения, где оказали необходимую помощь.
Днем ранее ВСУ уже нанесли удар. В селе Репяховка Краснояружского округа автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве, водитель скончался на месте, его пассажир получил черепно-мозговую травму. В городе Валуйки в результате атаки дрона пострадал мужчина. Ему диагностировали открытый перелом бедра и провели ампутацию двух пальцев руки.
Ранее 5-tv.ru писал, что за ночь над Московской областью был перехвачен 81 беспилотник ВСУ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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