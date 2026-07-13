Трое детей пострадали при обрушении части пирса в Приморье

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 51 0

Всем им оказали медицинскую помощь.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В городе Артем Приморского края произошло обрушение части пирса акватории бухты Муравьиная. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

«Прокуратура организовала проверку по факту обрушения конструкций пирса в акватории бухты Муравьиная в Артеме», — уточнили в ведомстве.

Там обещали дать комплексную оценку действиям должностных лиц, которые несли ответственность за состояние и безопасность мостового гидротехнического сооружения.

По информации главы Артемовского городского округа Вячеслава Квона, в результате происшествия никто не погиб. Однако четыре человека получили повреждения легкой степени тяжести. Среди них трое несовершеннолетних. Всем им оказали медицинскую помощь.

Также он уточнил, что подводная часть сооружения будет обследована специальной группой водолазов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге легковой автомобиль упал в реку Нева. Жительницу города, которая в этот момент находилась в транспортном средстве, удалось спасти. Выжить ей помог проходивший мимо мужчина.

По его словам, в машине было открыто окно, через которое пострадавшая и протянула ему руку.

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