От кулачных боев до новых коттеджей: день села отпраздновали в Кривцово-Плоте

Новые тренды сельской жизни задает орловская глубинка. В одном из сел решили соединить традиции предков и комфорт XXI века. Туда переезжают целыми семьями — подальше от городской суеты. Прирост населения за последние годы стал рекордным во всем регионе. Открываются новые производства, а многодетным родителям дарят дома.

О том, что такое сельское счастье, жители рассказали корреспонденту «Известий» Илье Аникееву.

Какой сельский праздник да без драки. Кулачный бой стенка на стенку — суровая проверка молодецкой удали. Так повелось от корней.

«Работа с соперником — только лицо в лицо, никакого бокового контакта, ударов со спины, только наносим удары в область видимости», — рассказал судья кулачного боя Дмитрий Грачев.

День села в Кривцово-Плоте — это всегда единоборства и много творчества. Опираясь на традиции, здесь, в орловской глубинке, создают современную концепцию развития сельских поселений. Ее назвали «Верносело».

«У нас прирост населения за три года — 86 жителей, это самый высокий процент по Орловской области. У нас сейчас самый сложный вопрос — создание локальной экономики. Село должно зарабатывать большие деньги», — поделился автор проекта «Верносело» Анатолий Якунин.

В «Верносело» переезжают, чтобы жить с городским комфортом и в то же время без суеты. Но даже бывшие городские, немного привыкнув к деревенскому укладу, заводят личное подсобное хозяйство — прямо как местные.

«Я, например, получаю удовольствие от этого, для меня мои птички, мои коровки, мои барашки — это все! Я голодная буду, но я их накормлю, напою. На первом месте они у меня, потом уже семья», — рассказала местный житель Марина Анисимова.

Кроме сельского хозяйства, в Кривцово-Плоте есть работа на производствах. Швейный цех выпускает продукцию для маркетплейсов. В современном парке открылась кафе-пекарня.

«Проезжая по селу, можно обратить внимание на горы песка с одной стороны и холмы щебня с другой. Их привезли недавно, чтобы из этих стройматериалов проложить дороги, возвести социальные объекты, и обустроить летнюю зону отдыха возле местного водоема», — сказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Главное богатство Кривцово-Плота — это многодетные семьи. Только в прошлом году родились семеро малышей. Детский сад для них уже на стадии фундамента.

«Также у нас планируется постройка центра детского самбо, чтобы детки могли приезжать на сборы, гостиница. Проживать, заниматься неделю, две — соревноваться друг с другом, команды с разных регионов», — поделилась представитель территориального самоуправления села Кривцово-Плота Марина Еременко.

А родителям, у которых рождается пятый ребенок, дарят новый дом. Без ипотеки или кредита. Семья Бут заселяется в двухэтажный коттедж.

«Двухэтажный дом, площадь больше ста квадратов, места хватит однозначно на всех. У детей наконец-то появятся свои комнаты, где малыши не будут мешать старшим заниматься уроками», — отметила многодетная мать Юлия Бут.

Здесь все рядом и еще бесплатно: школа, спортивные секции, творческие кружки.

«Я сам бывший спортсмен, в этом селе мне нравится, что здесь развивается спорт. И секция самбо, и секция бокса», — сказал местный житель Валерий Писарев.

В любом проекте после первой волны успеха обычно наступает затишье. Но в концепции «Верносела» выстроен поэтапный план развития, который можно применить и в других регионах.

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