Подземная крепость: Финляндия строит сеть укрытий с церквями и саунами

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 91 0

Особое внимание к бомбоубежищам проявляет президент Украины Владимир Зеленский.

Финляндия строит сеть бомбоубежищ с церквями и саунами

Фото: www.globallookpress.com/Michael Nitzschke

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Times: Финляндия строит сеть укрытий с церквями и саунами

В Хельсинки создана сеть из 5,5 тысячи подземных объектов, способных вместить около миллиона человек на случай вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщила The Times.

Журналисты британского издания подчеркивают, что данные площадки в мирное время используются как стандартная городская инфраструктура. Там располагаются плавательные бассейны, сауны, тренажерные залы, зоны для детского отдыха и даже концертные залы.

Тем не менее, каждое такое помещение в кратчайшие сроки может быть переведено в режим полноценного бомбоубежища.

Оборонный потенциал этих сооружений обеспечивается наличием специализированных взрывозащитных дверей и полностью автономных систем подачи электроэнергии и жизнеобеспечения. В материале британской газеты уточняется, что процесс трансформации гражданского объекта в защищенный бункер занимает менее 24 часов.

Особое внимание к финскому опыту проявляют зарубежные делегации, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

«Чиновники и политики со всего мира посещают Хельсинки, чтобы узнать больше о его обширном подземном лабиринте, в том числе представители британского Министерства обороны и Владимир Зеленский», — отмечается

Вопрос о готовности приграничного государства к боевым действиям стал обсуждаться чаще на фоне усиления присутствия Североатлантического альянса в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:07
Измотаны борьбой: наследство Майкла Джексона рассорило его детей
9:01
Два человека пострадали в Солнечногорске в результате падения обломков БПЛА
8:55
В Петергофе завершился морской поход в рамках проекта «Россия на Балтике 2026»
8:50
За ночь над Московской областью был перехвачены 81 беспилотник ВСУ
8:46
Шелкопряд уничтожает гектары леса в Сибири и на Урале
8:39
Российская армия уничтожила военные объекты Украины в портах Одессы

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
«Никто на тормоз не нажал»: в Москве подростки на велосипедах сбили годовалую девочку
В Подмосковье начался грибной сезон
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео