Налоговая закрывает бизнес Александра Васильева

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Процедура ликвидации компании началась из-за недостоверных сведений в государственном реестре.

ФНС закроет компанию Александра Васильева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Налоговая закрывает бизнес историка моды Александра Васильева. Об этом свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ, с которой ознакомился 5-tv.ru.

ООО «Лилии Александра Васильева» было зарегистрировано в 2010 году. Через эту компанию Васильев продавал книги и украшения, а также выпускал совместные проекты с различными брендами. Согласно данным реестра, историку моды принадлежит 50% компании, еще половиной владеет генеральный директор Елена Кравец.

В выписке указано, что налоговая приняла решение о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ. Причиной стали недостоверные сведения о юридическом лице, которые были внесены в реестр. Решение о начале процедуры приняли 13 апреля 2026 года.

В последние годы компания сталкивалась с финансовыми трудностями. Ранее стало известно о крупных налоговых обязательствах, блокировке банковских счетов и снижении выручки. На данный момент задолженность перед налоговой отсутствует, однако это не повлияло на принятое решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти модельера Вячеслава Зайцева помещения Дома моды начали использовать под коммерческую аренду. Теперь в здании работают массажные салоны, студия маникюра и педикюра, а также кальян-бары.

По итогам проверки Госинспекция по недвижимости установила, что более четверти площадей используются не по целевому назначению. Владельцы здания попытались оспорить выводы ведомства в суде, однако получили отказ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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