Трамп анонсировал новые мощные удары США по Ирану
Глава Белого дома заявил, что Вашингтон намерен атаковать исламскую республику в ночь на вторник, 14 июля.
Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP
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Президент США Дональд Трамп анонсировал новые удары по территории Ирана. По его словам, американские войска начнут очередную атаку в ночь на вторник, 14 июля.
«Мы собираемся нанести по ним очень сильные удары. И мы собираемся наносить удары завтра», — заявил глава Белого дома в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
Трамп также заявил, что Иран не выполнил условия ранее подписанного меморандума. Американский лидер назвал подписание документа проверкой, которую Тегеран, по его мнению, не прошел.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран намерен бессрочно сохранять за собой контроль над Ормузским проливом. Соответствующее заявление глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
Дипломат подчеркнул, что его страна исторически являлась хранителем этой стратегической артерии и останется им навсегда. Таким образом Арагчи прокомментировал озвученное ранее президентом США Дональдом Трампом намерение взимать плату за обеспечение безопасности судоходства. Руководитель иранского внешнеполитического ведомства назвал требование в размере 20% от стоимости перевозимых грузов чрезмерно завышенным.
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