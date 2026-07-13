Козья йога и лимонный пирог: принц Гарри рассказал, как чтит память принцессы Дианы
Герцог Сассекский напомнил о важности семейных традиций.
Фото: © Getty Images/Tim Graham Photo Library
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Mirror: принц Гарри поделился тем, как он чтит память принцессы Дианы
Принц Гарри рассказал, как он чтит память своей матери, принцессы Дианы. Об этом сообщил портал Mirror.
В ходе своего визита в Великобританию герцог Сассекский посетил летний фестиваль Scotty’s Little Soldiers в Уорикшире, где встретился с детьми, потерявшими родителей-военнослужащих. Там его спросили, делает ли Гарри что-то особенное, чтобы почтить память своей матери — принцессы Дианы.
«Мы готовим лимонный пирог. Я считаю, что семейные традиции очень, очень важны, особенно когда они такие сладкие», — отметил принц.
Программа мероприятия включала не только серьезные беседы, но и необычные развлечения. Принц принял участие в сеансе «козьей йоги», где стоял на одной ноге и позволял животным ходить по нему.
Одна из участниц, девятилетняя Поппи, поинтересовалась у Гарри, что заставляет его смеяться в сложные периоды жизни.
«Знаете что, иногда это просто трудный день. Не всегда получается смеяться, но моя собака заставляет меня смеяться, мои дети заставляют меня смеяться, и если мне нужно посмеяться, я, вероятно, включу что-нибудь очень смешное по телевизору», — ответил герцог.
Он добавил, что смех в конце тяжелого дня является лучшим лекарством. Хотя принц признал, что поддержка близких и сообщества в такие моменты незаменима.
Поездка принца в Великобританию длилась пять дней и завершилась частной семейной встречей. Перед отлетом в Калифорнию Гарри вместе с Меган Маркл и детьми посетил поместье Хайгроув для встречи с королем Карлом III и королевой Камиллой.
Представители Букингемского дворца подтвердили факт встречи. Это был первый случай с 2022 года, когда монарх смог увидеть своих младших внуков, Арчи и Лилибет.
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