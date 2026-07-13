Послу ФРГ в России заявили об участии Берлина в террористических ударах Киева

Послу Германии в России Александру Ламбсдорффу, который ранее был вызван в МИД РФ, было заявлено об участии Берлина в террористических ударах Киева по гражданской инфраструктуре в России. Об этом сообщили в дипведомстве.

Ламбсдорффу также указали на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, а также на безнравственность современного агитпрома в Германии, который фактически скатился до худших примеров нацистской пропаганды.

Кроме того, до посла донесли, что Германия не может и не должна указывать другим странам, как выстраивать отношения с РФ.

В заключении, в МИД РФ добавили, что по завершению своей командировки Александр Ламбсдорфф вернется на родину на автомобиле, что опровергнет громкие заявления посольства о проблемах с топливом в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия выделит средства на 50 тысяч беспилотников для Украины. Речь идет о дроне модели Shrike, которые собирает компания SkyFall непосредственно на территории Незалежной.

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