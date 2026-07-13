«Иран готов биться долго»: политолог заявил о провале тактики Трампа

Эксперт также рассказал, как ситуация в Ормузском проливе повлияет на Россию и жизнь обычных граждан страны.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
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Политолог Михайлов: тактика запугивания США не работает против Ирана
Тактика давления и запугивания со стороны США не работает по отношению к Ирану. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя ситуацию вокруг Ормузского пролива.
«У Трампа его тактика — запугать и потом посадить за стол переговоров — не срабатывает. Иран готов биться еще очень долго», — сказал эксперт.
По словам Михайлова, американский лидер столкнулся со сложной ситуацией, в которой не может добиться желаемого результата, но и не готов признать поражение. Политолог считает, что конфликт между странами далек от завершения.
Кроме того, эксперт отметил, что Иран нельзя сравнивать с государствами, на которые Вашингтон ранее мог оказать давление. По его словам, народ исламской республики остается сплоченным на фоне противостояния с США.
Политолог также заявил, что у Тегерана остаются возможности получать поддержку от других стран. По его мнению, это позволяет Ирану продолжать противостояние, несмотря на давление со стороны Вашингтона и его союзников.
Комментируя ситуацию вокруг Ормузского пролива, политолог отметил, что Россия вряд ли столкнется с серьезными последствиями для повседневной жизни. По его словам, возможное подорожание может затронуть отдельные товары, но основные продукты питания не зависят от этой логистики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что США берут Ормузский пролив под свой контроль. По словам Дональда Трампа, Вашингтон намерен обеспечивать безопасность важного маршрута и рассчитывает получить за это компенсацию.
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