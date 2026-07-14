Раз в три года или ежегодно? Как часто нужно проходить диспансеризацию

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 38 0

Частота профилактических обследований зависит от возраста и помогает выявить заболевания на ранних стадиях.

Как часто нужно проходить диспансеризацию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Россиянам объяснили, с какого возраста диспансеризация становится ежегодной

Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста человека. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

По его словам, россиянам в возрасте от 18 до 39 лет включительно рекомендуется проходить комплексное обследование один раз в три года. Начиная с 40 лет диспансеризацию следует проходить ежегодно.

Баланин отметил, что цель обследования заключается не только в выявлении уже имеющихся заболеваний. Диспансеризация также позволяет оценить общее состояние организма и своевременно обнаружить факторы риска.

Особенно важна ранняя диагностика болезней, которые могут долгое время развиваться без заметных симптомов. Своевременное обследование помогает выявить предпосылки сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологических патологий и других нарушений.

По словам главы ФФОМС, обнаружение подобных проблем на ранней стадии значительно повышает шансы на успешное лечение и позволяет снизить риск осложнений.

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