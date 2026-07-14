Перемирие забыто: Трамп возобновил военную операцию против Ирана
Президент США уведомил Конгресс о начале новой фазы боевых действий, а американский флот приступил к морской блокаде.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трамп возобновил военную операцию против Ирана
Перемирие на Ближнем Востоке окончательно осталось в прошлом. Несколько часов назад глава Белого дома Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военной операции против Ирана.
По данным The New York Times, Белый дом вернулся к полномасштабным боевым действиям, против чего активно выступает часть парламента. Трамп в очередной раз проигнорировал мнение законодателей, напомнив, что особые полномочия дают ему исключительное право принимать оперативные решения самостоятельно. Вместе с тем Пентагон объявил о возобновлении морской блокады Ирана. Американские военные корабли уже перекрыли подходы к иранским портам и прибрежной зоне.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 14 июл
- Атаки на танкеры и удары по Йемену: Ближний Восток охватил новый виток эскалации
- 14 июл
- КСИР заявил об ударах по военным объектам США в Бахрейне
- 14 июл
- На иранском острове Киш прогремели два взрыва
- 14 июл
- Трамп анонсировал новые мощные удары США по Ирану
- 13 июл
- ВС США заявили о завершении волны наступательных ударов по Ирану
- 13 июл
- Иран атаковал базу США в Кувейте: израильские СМИ сообщают о гибели американских военных
- 13 июл
- Один человек погиб и несколько пострадали в результате ударов США по Ирану
- 13 июл
- Израильские СМИ обвинили Иран в попытке покушения на Трампа
- 13 июл
- Не менее 13 иранских городов подверглись ударам со стороны США
- 13 июл
- КСИР нанес удары по коммерческим судам в Ормузском проливе
Читайте также
73%
Нашли ошибку?