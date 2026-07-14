Перемирие забыто: Трамп возобновил военную операцию против Ирана

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Президент США уведомил Конгресс о начале новой фазы боевых действий, а американский флот приступил к морской блокаде.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Тема:
Война в Иране

Трамп возобновил военную операцию против Ирана

Перемирие на Ближнем Востоке окончательно осталось в прошлом. Несколько часов назад глава Белого дома Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военной операции против Ирана.

По данным The New York Times, Белый дом вернулся к полномасштабным боевым действиям, против чего активно выступает часть парламента. Трамп в очередной раз проигнорировал мнение законодателей, напомнив, что особые полномочия дают ему исключительное право принимать оперативные решения самостоятельно. Вместе с тем Пентагон объявил о возобновлении морской блокады Ирана. Американские военные корабли уже перекрыли подходы к иранским портам и прибрежной зоне.

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