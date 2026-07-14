«Гиацинт-С» уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 53 0

Координаты оборудованных в лесополосе позиций противника артиллеристам передали операторы беспилотников.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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«Гиацинт-С» уничтожил опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Расчеты самоходных орудий 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Оборудованные в лесополосе позиции противника обнаружили во время воздушной разведки операторы подразделения беспилотных систем. Координаты целей передали артиллеристам.

Получив целеуказание, расчеты 152-миллиметровых самоходных орудий нанесли удар осколочно-фугасными боеприпасами. В результате были уничтожены опорные пункты ВСУ, укрытия и находившаяся в них живая сила противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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