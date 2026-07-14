Женщина погибла при взрыве газа в жилом доме в ЛНР
Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме в Краснодоне Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в региональном Главном управлении МЧС России.
«В пострадавшем подъезде проживали два человека. В ходе аварийно-спасательных работ спасателями обнаружено тело погибшей женщины», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.
В результате происшествия в одном из двух подъездов здания произошло частичное обрушение. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов женщину и передали ее медикам.
По предварительным данным, под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Во время разбора завалов сотрудники экстренных служб объявляют минуты тишины, чтобы услышать возможные сигналы от находящихся под обломками людей.
Ранее, писал 5-tv.ru, мужчина погиб от взрыва пиротехники на юге Москвы.
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