Женщина погибла при взрыве газа в жилом доме в ЛНР

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 97 0

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

Взрыв газа в жилом доме в ЛНР: новости, погибшие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме в Краснодоне Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в региональном Главном управлении МЧС России.

«В пострадавшем подъезде проживали два человека. В ходе аварийно-спасательных работ спасателями обнаружено тело погибшей женщины», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

В результате происшествия в одном из двух подъездов здания произошло частичное обрушение. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов женщину и передали ее медикам.

По предварительным данным, под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Во время разбора завалов сотрудники экстренных служб объявляют минуты тишины, чтобы услышать возможные сигналы от находящихся под обломками людей.

Ранее, писал 5-tv.ru, мужчина погиб от взрыва пиротехники на юге Москвы. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.62
-0.04 87.58
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Одно лицо на двоих: российские актеры, похожие на звезд Голливуда
8:17
Армия России нанесла удар по АЗС в Днепропетровской области
8:13
Армия России поразила склад боеприпасов ВСУ в Сумской области
8:10
Петров — Кузякин, Аксенова — Надюха: а если бы «Любовь и голуби» сняли в 2026-м
8:00
Не выбрасывайте опавшие яблоки: как сделать заготовки и удобрение из падалицы
8:00
Огонь, латекс и дворец Романовых: что устроили в Михайловской даче

Сейчас читают

Британские ВМС «не заметили» танкеры под флагом России и санкциями в Ла-Манше
Топ-10 самых покупаемых и обучаемых пород собак для новичков и профессионалов
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео