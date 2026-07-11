Мужчина погиб от взрыва пиротехники на юге Москвы

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 75 0

По предварительным данным, произошло это случайно.

В Москве мужчина погиб от взрыва пиротехники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина погиб от взрыва пиротехники в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел рано утром 11 июля в двухкомнатной квартире на Криворожской улице. По информации инсайдера, мужчина включил газ, после чего пиротехника, которая была в комнате, детонировала. В результате квартира загорелась. Огонь быстро распространился.

О том, был ли в этот момент в квартире кто-нибудь еще, неизвестно.

Приехавшие на место вызова пожарные из горячего здания эвакуировали 11 человек, включая одного ребенка. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 4:13 утра. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Расследование продолжается. Правоохранители выясняют все детали случившегося.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в театре имени Комиссаржевской. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К ликвидации пожара было привлечено семь единиц техники и 35 человек личного состава. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Прокуратура Северной столицы устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
Актер из сериала «Тайны следствия» Брейкин умер в возрасте 27 лет
17:00
Коробка с «новыми купюрами»: мошенники забрали у пенсионеров 27 миллионов рублей
16:55
Русофобская пропаганда: Захарова о выступлении Стефанчука в Сербии
16:49
В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно
16:46
«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца
16:42
«Не войдет в ЕС»: польский оппозиционер Чарнек пригрозил Киеву

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Сын Самойловой не знал настоящего имени матери
«Противно даже»: Буланова назвала поступок, который считает изменой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео