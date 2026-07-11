Мужчина погиб от взрыва пиротехники на юге Москвы

Мужчина погиб от взрыва пиротехники в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел рано утром 11 июля в двухкомнатной квартире на Криворожской улице. По информации инсайдера, мужчина включил газ, после чего пиротехника, которая была в комнате, детонировала. В результате квартира загорелась. Огонь быстро распространился.

О том, был ли в этот момент в квартире кто-нибудь еще, неизвестно.

Приехавшие на место вызова пожарные из горячего здания эвакуировали 11 человек, включая одного ребенка. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 4:13 утра. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Расследование продолжается. Правоохранители выясняют все детали случившегося.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в театре имени Комиссаржевской. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К ликвидации пожара было привлечено семь единиц техники и 35 человек личного состава. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Прокуратура Северной столицы устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.