Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2026

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума, прошедшего 3–6 июня 2026 года. Документ опубликован на сайте Кремля 14 июля.

Правительству поручено разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем, а также национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики на период до 2036 года.

Кроме того, совместно с Госдумой и Банком России правительству предстоит внести изменения в законодательство о коллективных инвестициях в проекты по формированию комфортной городской среды и ввести специальный правовой режим населенных пунктов опережающего развития. Также поручено закрепить понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку» и установить возможность заключения ученического договора между работником и работодателем.

Доклады по поручениям должны быть представлены до конца 2026 года, часть — до 2027 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил о вступлении мира в «гонку за суверенитет», где ключевым условием глобального лидерства становится способность государства самостоятельно принимать решения и развивать внутренние ресурсы. При этом суверенитет, по его словам, не должен становиться оправданием неэффективности — он требует скорости, качества и удобства решений.

Путин также отметил значительное замедление инфляции в России и сохранение одного из самых низких уровней безработицы среди промышленно развитых стран — около 2,2%. Глава государства подчеркнул, что реальные зарплаты за последние пять лет выросли более чем на 30%, а дальнейший рост доходов должен быть связан с повышением производительности труда. Особое внимание было уделено молодым специалистам: для них планируется закрепить механизм стажировок с правовыми гарантиями, а также обновить ученический договор. Президент призвал ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс.

Отдельной темой стали российские вооружения. Путин заявил, что у России есть средства поражения, которых нет у других государств, включая гиперзвуковое оружие, крылатые ракеты и системы средней дальности, такие как «Орешник». Глава государства подчеркнул, что изоляции России не было изначально, а попытки ее изолировать исходили от прежней администрации США. Также президент высказался о возможном возвращении иностранных компаний: если при уходе они не нанесли ущерба и не проявили неуважения, их возвращение будет приветствоваться.

В ходе заседания представитель делегации США Родни Мимс Кук-младший передал Путину привет от Дональда Трампа, на что российский лидер ответил просьбой передать «ответную шайбу». Кроме того, Путин подтвердил, что Россия продолжит добиваться денацификации Украины на переговорном треке, назвав недопустимой героизацию нацистских преступников.

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