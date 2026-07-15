Весь мир сегодня следил за полетом космического корабля, который стартовал с Байконура. Международный экипаж успешно перешел на борт МКС — это россияне Петр Дубров, Анна Кикина, а также американец Анил Мэнон. По традиции их тепло встретили коллеги действующей экспедиции.

Путь до МКС занял всего три часа, «Союз МС-29» успел несколько раз облететь Землю и прибыл на станцию точно по расписанию. Звездная командировка продлится почти девять месяцев. За это время экипаж проведет около 40 научных экспериментов. Наши космонавты взяли с собой и робота-гуманоида, его впервые испытают в открытом космосе. О российско-американской миссии на орбите расскажет корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Пожалуй, второй волнительный момент этого космического путешествия. Корабль «Союз МС-29» стыкуется с МКС. Точность до сантиметра. За все отвечает автоматика, но командир, космонавт «Роскосмоса» Петр Дубров, в любую секунду готов взять управление.

А вот первый волнительный момент — конечно, пуск, за которым наблюдали сотни зрителей.

«Долгожданный старт, к которому готовились много месяцев! От Земли до МКС больше 400 километров. На машине по дорогам — часов шесть, на ракете — три. Вместе со сложной стыковкой», — сказал корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

На борту стартовавшего «Союза» — научное оборудование. Пока еще не все необходимое — остальное привезут на грузовом корабле позже. За почти девять месяцев экипаж должен будет провести 38 экспериментов. В том числе космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина продолжит работы по исследованию влияния космического полета на женскую репродуктивную систему.

«Сейчас будет вторая фаза цикла по состоянию эндометрия. По результатам данных с первого космического полета был даже получен патент на одно из изобретений», — сказала космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина.

Впервые за восемь лет на Байконур проводить интернациональный экипаж приехал глава американского космического агентства. С прошлого года этот пост занимает предприниматель-миллиардер Джаред Айзекман. Он вместе с коллегой из «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым перед стартом даже раздавали автографы.

«Космос был и остается той сферой, где мы находим общее понимание, и пилотируемая космонавтика выведена из-под санкций. Совместный экипаж, Джаред здесь, он также за ребят переживал, максимально помогал на всем пути, и мы за это ему очень признательны. Работаем вместе», — заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос», председатель совета партии «Единая Россия» по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов.

Нынешний глава НАСА, поскольку он не бюрократ, а бизнесмен, судя по всему, понимает, что без России и российских технологий освоение космоса сегодня невозможно. Поэтому после старта он вместе с российским коллегой и первым зампредом правительства Денисом Мантуровым поздравил коллектив космодрома.

«Для меня огромная честь быть здесь со всеми вами в колыбели пилотируемых космических полетов, где Юрий Гагарин открыл для нас звезды. Я хочу поздравить „Роскосмос“ и всех вас, кто внес свой вклад в это важное дело. Международная космическая станция не может функционировать без совместной работы НАСА, „Роскосмоса“ и остальных наших международных партнеров», — отметил директор НАСА Джаред Айзекман.

После известия об удачной стыковке глава «Роскосмоса» и глава НАСА собирают пресс-конференцию. Сегодня космические агентства двух стран провели переговоры. И вот их результаты.

«Первое — это продление работы совместной МКС до 2030 года. Второе — мы оба, и Россия, и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС», — сказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос», председатель совета партии «Единая Россия» по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов.

Кроме того, стороны договорились наладить координацию работы спутников на орбите. Их так много, что могут столкнуться. В общем, очевидно: без совместных усилий работа в космосе встанет. И сегодняшний старт — очередное тому доказательство.

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