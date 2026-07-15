Место в Сенате США по наследству: сестра Линдси Грэма* заняла его кресло

Эфирная новость 35 0

Губернатор Южной Каролины назначил Дарлин Грэм на оставшийся срок полномочий бывшего сенатора.

Фото, видео: Reuters/Christopher Aluka Berry; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сенаторское кресло Линдси Грэма* передали его сестре

Кстати, в Америке сегодня вновь вспоминали сенатора Линдси Грэма*, который хотел очень сильно влиять на мировую экономику и, например, для России требовал 500-процентных пошлин. Так вот сегодня место ушедшего политика, который в нашей стране признан экстремистом, просто отдали его сестре.

«Я хочу поблагодарить губернатора за то, что он выбрал меня для работы на оставшийся срок полномочий Линдси. Для меня это большая честь. Линдси всегда был рядом со мной, и теперь я буду рядом с ним», — сказала сенатор от штата Южная Каролина, сестра Линдси Грэма Дарлин Грэм.

То есть сестре Грэма сенаторство досталось по наследству. И тут надо напомнить, что Соединенные Штаты считают свою демократию самой правильной в мире. Хотя вот такая передача фамильных мест в Сенате — это даже откровеннее, чем институт фрейлин при монархии.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.49
0.87 88.53
0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Срезали гниль с яблока и съели? Врач рассказал о риске кишечной инфекции
8:00
От умных переходов до роботов: какие технологии создают российские изобретатели
7:45
Место в Сенате США по наследству: сестра Линдси Грэма* заняла его кресло
7:35
Стало известно, чем Диана Шурыгина занимается в СИЗО
7:30
Су-34 уничтожил склад беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
«Будущая народная артистка России»: кому Илья Гуров предрек большое звание

Сейчас читают

Испания обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира по футболу 2026
Комфорт на первом месте: как выбрать переноску для кошки или собаки
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео