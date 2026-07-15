«Будущая народная артистка России»: кому Илья Гуров предрек большое звание

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 66 0

Эта артистка обладает невероятной добротой и харизмой.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Певец Илья Гуров: Любовь Аксенова — будущая народная артистка России

Актриса Любовь Аксенова — будущая народная артистка России. Именно такое звание предрек ей певец Илья Гуров в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Холод».

По его словам, звезда сериала «Почка» обладает невероятной харизмой, которая откликается в душе у каждого российского зрителя, несмотря на то, кого играет Любовь: будь то наркоманку или девушку нелегкой судьбы.

«Я хочу признаться в любви на всю страну к Любови Аксеновой, потому что я считаю, что Люба Аксенова — это наша будущая народная артистка. Она обладает невероятной искренностью, невероятной добротой и настолько теплой харизмой, которая, мне кажется, присуща и понятна каждому русскому человеку и русской душе, что, каких бы персонажей она ни играла: от наркоманов до девушек, скажем так, нелегкой судьбы, она всегда вызывает улыбку, она вызывает большую зрительскую любовь, и я считаю, что, помяните мое слово, Люба Аксенова — это будущая народная артистка России», — поделился Гуров.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, заслуженная артистка России Катя Лель убеждена, что именно в русских людях есть глубокая и чистая душа, которой восхищаются даже за рубежом.

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«Будущая народная артистка России»: кому Илья Гуров предрек большое звание

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