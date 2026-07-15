Стало известно, чем Диана Шурыгина занимается в СИЗО

Арестованная по делу о порнографии Шурыгина читает православные книги в СИЗО

Арестованная по делу о распространении порнографии Диана Шурыгина (Шлянина) в московском следственном изоляторе читает православные книги, которые взяла в местной церкви. О ее состоянии и занятиях рассказал председатель ОНК Москвы Илья Высотский, сообщает РИА Новости.

«Диана рассказала, что уже прочитала две книги, которые брала в церкви изолятора. Ей бы хотелось читать о психологии, саморазвитии», — уточнил глава комиссии.

По словам Высотского, библиотека в женском СИЗО располагает большим выбором литературы. Представители комиссии объяснили Шурыгиной, что она может обратиться к администрации, получить список доступных изданий и выбрать подходящие книги.

Правозащитник также поинтересовался моральным состоянием девушки. Она ответила, что сохраняет позитивный настрой и не позволяет себе унывать.

Ранее, 8 июля, суд заменил блогеру домашний арест на заключение под стражу. Меру пресечения ужесточили после того, как, по данным следствия, Шурыгина нарушила условия домашнего ареста, воспользовавшись мобильным телефоном.

Уголовное дело против блогера было возбуждено в июне. По версии следствия, Шурыгина причастна к незаконному изготовлению и распространению порнографических материалов группой лиц с использованием интернета.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Основанием для уголовного преследования стали опубликованные в одном из Telegram-каналов интимные фотографии и видеозаписи. Следствие считает, что Шурыгина лично администрировала этот канал.

Широкую известность Диана Шурыгина получила в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», где рассказала об изнасиловании на вечеринке. Эта история сделала ее одной из самых обсуждаемых персон российского интернета.

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