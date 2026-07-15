Лицо на Марсе: оценена вероятность существования древних цивилизаций на красной планете

Yahoo: физик оценил вероятность существования древних цивилизаций на Марсе

Ученые предлагают по-новому взглянуть на аномальные объекты, найденные на Марсе и его спутниках. Об этом сообщило Yahoo News.

Наличие следов разрушенных древних цивилизаций на Марсе и Луне обсудили в рамках программы Reality Check специалист по философии физики Маанели Дерахшани и журналист Росс Култхарт.

В ходе беседы эксперты затронули вопросы необычных формирований на Фобосе и марсианской поверхности, которые ранее уже привлекали внимание космических агентств.

Дерахшани подчеркнул, что некоторые объекты, такие как знаменитый монолит на спутнике Марса, изучались проектом SETI как потенциально значимые артефакты, а не просто природные скалы.

Особое внимание исследователь уделил анализу снимков Красной планеты, на которых запечатлены прямолинейные структуры в районе бассейна Атлантиды и так называемый «стеклянный червь». Чтобы отличить естественный ландшафт от рукотворных инженерных сооружений, Маанели Дерахшани применил фрактальный метод анализа — аналогичные инструменты используют в НАСА и Министерстве обороны США.

По мнению физика, знаменитое «Лицо на Марсе» и определенные геометрические связи между различными формациями на поверхности планеты могут быть не просто игрой света и тени, а объектами, которые намеренно были созданы для привлечения внимания наблюдателей.

В своих рассуждениях Дерахшани опирался на научные стандарты поиска внеземной жизни, предложенные астрономом Карлом Саганом. Речь идет о необходимости рассматривать аномалии как открытые вопросы, требующие детального изучения, а не поспешного отрицания.

В контексте обсуждения также упоминались свидетельства бывшего сотрудника разведки Луиса Элизондо, касающиеся неопознанных явлений и лунных аномалий. Участники дискуссии пришли к выводу, что изучение данных со станций «Фобос-2» и других космических миссий может дать серьезные основания для пересмотра истории нашей Солнечной системы.

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