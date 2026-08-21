Мини-игра: физики обнаружили атомное ядро в форме кегли для боулинга

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Привычное изображение в виде идеальной сферы оказалось слишком упрощенным.

Какой формы ядро атома: исследования ученых БАК

Фото: legion-media/ZUMA Press, Inc.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Physical Review Letters: обнаружено атомное ядро в форме кегли для боулинга

Физики Большого адронного коллайдера (БАК) обнаружили уникальную структуру атомного ядра, напоминающую по очертаниям кеглю для боулинга. Результаты исследования опубликованы в Physical Review Letters.

Специалисты провели серию экспериментов по столкновению ядер неона-20 и кислорода-16. Хотя в учебниках атомные ядра часто изображают в виде идеальных сфер, реальность оказалась гораздо сложнее.

Исследователи установили, что ядро неона имеет вытянутую, асимметричную форму. Для выявления этого факта ученые анализировали потоки частиц, возникающие в момент мощнейших столкновений.

По тому, как разлетаются «осколки» материи, физики смогли восстановить исходную геометрию микроскопических объектов. Их невозможно увидеть при помощи обычных методов из-за их квантовой природы.

Эксперимент показал, что коллективное движение материи при столкновениях напрямую зависит от начальной формы ядер. Кислород-16, согласно расчетам, обладает тетраэдрической структурой, в то время как неон-20 продемонстрировал явную деформацию, схожую с кеглей.

Ученые отметили, что понимание таких структур крайне важно для ядерной физики. Это позволяет предсказывать поведение материи в экстремальных условиях.

Несмотря на то, что количественные данные о потоках частиц еще требуют дополнительных уточнений, сам факт фиксации формы ядра открывает новые возможности для изучения фундаментального строения Вселенной.

Физики подчеркивают, что теперь БАК можно использовать как инструмент для детального зондирования внутренней архитектуры атомов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
83.36
-1.77 96.73
-1.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
«Самая лучшая порода»: какую собаку хочет завести дочь Успенской
11:22
«Много трудностей»: зятя Газманова ждут большие перемены в жизни
11:21
Генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев покончил c собой в Москве
11:18
«Котенок»: звезда «Универа» подарила дочери живую львицу
11:06
Осталась без голоса? Анастасия Стоцкая высказалась о состоянии своего здоровья
11:00
Записки чекистов: ФСБ рассекретила архивы о Курской битве

Сейчас читают

Не взятка: что можно подарить учителю на 1 сентября, не нарушив закон
Возраст не важен: Успенская рассказала, каким должен быть ее муж
«Единственное, что осталось — волосы»: Успенская прошлась по своей внешности
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео