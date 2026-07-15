Продавщица-наводчица и расстрел в подвале: ВСУ убили чемпиона по боксу Карпачева

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 65 0

Украинские боевики расправились со спортсменом и его матерью, а также разграбили дом.

ВСУ убили чемпиона по боксу Карпачева: новости

Фото: www.globallookpress.com

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Боевики ВСУ убили украинского боксера и чемпиона Европы Карпачева

Дочь кумы семьи Карпачевых стала наводчицей для украинских Вооруженных сил Украины (ВСУ), убивших в населенном пункте Гришино украинского боксера, чемпиона Европы Владислава Карпачева и его мать. Об этом ТАСС сообщил отец жертвы Игорь Карпачев.

«Кумы дочка. Звать Лена. Ее фамилия сейчас — Кислая. Она наводчица, навела (боевиков ВСУ. — Прим. ред.)», — рассказал мужчина.

По его словам, девушка долгое время трудилась в магазине, которым владели Карпачевы. Следователи установили, что она причастна к преступлению ВСУ.

Расправу над боксером и его матерью устроили в населенном пункте Гришино под Красноармейском. Отец чемпиона рассказал, как к нему постучался сосед и рассказал, что собаку его сына застрелили. Тот бросился домой к Владиславу и нашел его мертвым вместе с его матерью.

Повсюду была кровь. Боевики ВСУ выстрелили в жену Игоря из автомата семь раз, а в сына — пять. Перед этим спортсмена пытали, а после — ограбили, забрав восемь тысяч долларов и автомобиль.

Ранее ФСБ предотвратила атаку ВСУ на предприятие в Московской области.

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