«Я себя не берегу»: Волочкова показала огромную гематому на ноге

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Весной балерине заменили тазобедренный сустав.

Анастасия Волочкова повредила ногу

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Перегрузки Волочковой после операции привели к надрыву мышц на ноге

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова получила надрыв мышц на ноге. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Балерина выставила фотографию, на которой видно большую гематому на внутренней стороне бедра. Как пояснила сама артистка, ее она заработала, потому что вопреки предписанию врачей вышла на сцену после операции раньше, чем закончился восстановительный период.

«Ну вот я и результат моих перегрузок после операции. После очень быстрого вхождения в форму, растяжек оперированной ножкой, стремительного возвращения на сцену вопреки запретам немецких профессоров и уже проведенных 25-ти концертов», — заметила Волочкова.

Фото: Instagram*/volochkova_art

Она уточнила, что у нее диагностирован надрыв мышц и воспаление. Балерина дополнила, что не бережет себя ради сцены и радости зрителей. И, несмотря на появившиеся осложнения, последующие выступления артистка не отменяет. Вновь танцевать перед поклонниками она будет уже 24 июля.

Долгое время Волочкова страдала от боли в тазобедренном суставе. И весной 2026 года решилась на хирургическое вмешательство. Операция прошла в Германии, там немецкие врачи заменили ей сустав.

Реабилитацию балерина проходила уже в России. Но, по ее собственному признанию, к станку она вернулась раньше рекомендованного медиками срока.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова ответила на критику в адрес своих выступлений после операции. Она назвала недоброжелателей «диванными критиками» и посоветовала им самим попробовать встать на пуанты.

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