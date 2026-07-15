Новая дорога соединила улицы на северо-востоке Москвы

Магистраль прошла под путями второго Московского центрального диаметра.
Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сергей Собянин: новая дорога соединила улицы Добролюбова и Складочную
Новая дорога связала улицы Добролюбова и Складочную в Бутырском районе столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
«Строительство железнодорожного путепровода было завершено ОАО „РЖД“ в 2025 году. С открытием дороги появилась дополнительная связь между Третьим транспортным кольцом и Огородным проездом с выездом на Алтуфьевское шоссе», — написал Собянин.
Помимо запуска движения, специалисты провели реконструкцию перекрестков на пересечении улицы Добролюбова с одноименными проездом и переулком. Вдоль обновленной магистрали появились тротуары и удобные подъезды к производственным объектам, установлены светофоры и обустроены велосипедные дорожки от Проектируемого проезда № 1051 до улицы Руставели.
Улучшение связности районов и увеличение плотности улично-дорожной сети — один из приоритетов градостроительного развития Москвы. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве строят велопешеходный мост к парку «Фили».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
94%
Нашли ошибку?