Новая дорога соединила улицы на северо-востоке Москвы

Сергей Собянин: новая дорога соединила улицы Добролюбова и Складочную

Новая дорога связала улицы Добролюбова и Складочную в Бутырском районе столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Строительство железнодорожного путепровода было завершено ОАО „РЖД“ в 2025 году. С открытием дороги появилась дополнительная связь между Третьим транспортным кольцом и Огородным проездом с выездом на Алтуфьевское шоссе», — написал Собянин.

Помимо запуска движения, специалисты провели реконструкцию перекрестков на пересечении улицы Добролюбова с одноименными проездом и переулком. Вдоль обновленной магистрали появились тротуары и удобные подъезды к производственным объектам, установлены светофоры и обустроены велосипедные дорожки от Проектируемого проезда № 1051 до улицы Руставели.

Улучшение связности районов и увеличение плотности улично-дорожной сети — один из приоритетов градостроительного развития Москвы. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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