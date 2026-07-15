Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили о лжекоммунальщиках

Руководитель проекта «Перезвони сам» Шилина рассказала о лжекоммунальщиках

Мошенники стали чаще представляться сотрудниками коммунальных служб, чтобы получить доступ в квартиры и похитить деньги или персональные данные граждан. В первую очередь под угрозой оказываются пожилые люди и пенсионеры, предупредила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий Валентина Шилина на mos.ru.

Злоумышленники убеждают жильцов в необходимости срочной замены счетчиков, проверки газового оборудования или устранения якобы выявленных нарушений. Иногда они сообщают о несуществующей задолженности за коммунальные услуги и требуют немедленной оплаты, а также предлагают приобрести дорогостоящее оборудование по завышенной цене.

Специалисты напомнили, что сотрудники управляющих компаний и коммунальных служб заранее уведомляют жильцов о плановых проверках. Без предупреждения они могут прийти только в случае аварийной ситуации.

Если визит оказался неожиданным, эксперты порекомендовали не спешить открывать дверь. Сначала следует попросить удостоверение, а затем самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру телефона и уточнить, действительно ли по адресу направляли специалиста.

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