Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили о лжекоммунальщиках

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Алена Куликова
Алена Куликова 35 0

Чаще всего жертвами аферистов становятся пенсионеры и пожилые люди.

Россиян предупредили о схеме мошенников

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Руководитель проекта «Перезвони сам» Шилина рассказала о лжекоммунальщиках

Мошенники стали чаще представляться сотрудниками коммунальных служб, чтобы получить доступ в квартиры и похитить деньги или персональные данные граждан. В первую очередь под угрозой оказываются пожилые люди и пенсионеры, предупредила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий Валентина Шилина на mos.ru.

Злоумышленники убеждают жильцов в необходимости срочной замены счетчиков, проверки газового оборудования или устранения якобы выявленных нарушений. Иногда они сообщают о несуществующей задолженности за коммунальные услуги и требуют немедленной оплаты, а также предлагают приобрести дорогостоящее оборудование по завышенной цене.

Специалисты напомнили, что сотрудники управляющих компаний и коммунальных служб заранее уведомляют жильцов о плановых проверках. Без предупреждения они могут прийти только в случае аварийной ситуации.

Если визит оказался неожиданным, эксперты порекомендовали не спешить открывать дверь. Сначала следует попросить удостоверение, а затем самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру телефона и уточнить, действительно ли по адресу направляли специалиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как защитить биометрические данные от аферистов.

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