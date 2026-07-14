Генерация дипфейков: как защитить биометрические данные от мошенников

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Пользователи часто недооценивают, насколько легко современные технологии позволяют извлекать особенности лица и голоса из открытого контента.

Как защитить биометрические данные от мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Газета.ру: важно защищать биометрические данные от мошенников

Распространение биометрических технологий происходит быстрее, чем общество успевает оценить связанные с ними угрозы. Банки уже используют распознавание лиц, а магазины внедряют оплату с помощью биометрии. Однако фотографии, видео и голосовые сообщения из социальных сетей могут стать материалом для создания цифровых копий человека. Об этом Газета.ру рассказал руководитель направления компьютерного зрения технологической компании Азамат Канаметов.

По его словам, уровень доверия россиян к биометрическим сервисам продолжает расти и в 2026 году достиг 57%.

При этом пользователи часто недооценивают, насколько легко современные технологии позволяют извлекать особенности лица и голоса из открытого контента.

Источником могут стать обычные фотографии, короткие видеосообщения, записи прямых эфиров и голосовые сообщения. При наличии необходимых навыков разработчик способен использовать такие материалы для формирования «цифрового слепка человека».

«Но сами по себе эти материалы — еще не биометрия в плане закона. Решающее значение имеет цель обработки. Как только данные запускаются в поиск для идентификации конкретного человека, вступает статья 11 № 152-ФЗ: обработка допускается только с письменного согласия субъекта» — объяснил он.

Особую опасность, по мнению специалиста, представляют мультимодальные модели искусственного интеллекта. Они способны одновременно подменять лицо и голос, создавая более убедительные дипфейки.

Сейчас генерация качественного дипфейка в режиме реального времени требует значительных вычислительных ресурсов. Однако по мере удешевления и совершенствования технологий подобные атаки могут стать серьезной проблемой для банков, телемедицины, ритейла и других сфер, где личность подтверждают дистанционно.

Канаметов отметил, что многие популярные способы защиты фотографий уже не дают надежного результата. Незначительное изменение пропорций лица или геометрическое искажение изображения современные алгоритмы обычно распознают без труда.

Неэффективны и так называемые «мастер-лица», созданные для имитации сразу нескольких людей, они не позволяют пройти проверку под конкретную личность.

Чтобы снизить риск утечки данных, эксперт советует не поддерживать разговоры с подозрительными абонентами, осторожно относиться к сервисам дополненной реальности и не загружать фотографии или записи голоса в боты неизвестных разработчиков.

Существуют и специальные алгоритмы, которые незаметно сдвигают отдельные элементы изображения на несколько пикселей. Из-за этого нейросеть может воспринимать фотографию как портрет другого человека. Однако при сжатии или повторной обработке файла такая защита нередко исчезает.

Международные стандарты предусматривают отдельную защиту биометрических шаблонов. Тем не менее на практике их зачастую просто хранят в памяти с ограниченным доступом, чего может оказаться недостаточно при серьезной атаке.

Одним из перспективных решений считается так называемое гомоморфное шифрование, которое позволяет сравнивать биометрические данные без их предварительной расшифровки. Пока эта технология требует больших вычислительных мощностей, но в будущем может стать основой более безопасных систем идентификации.

Эксперт подчеркнул, что пользователям важно внимательнее относиться к публикации личных фотографий, видео и голосовых сообщений. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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