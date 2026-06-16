Поражает легкие, кишечник и жировую ткань: как микропластик проникает в организм и чем опасен

Микропластик по своей химической структуре ничем не отличается от обычного пластика. Разница только в размерах и влиянии: полиэтиленовый пакет — в руке, а полиэтиленовые частицы — в организме. И последние оказываются там гораздо чаще, чем могло казаться.

Насколько опасен микропластик для здоровья человека? Как он попадает в организм? И возможно ли минимизировать вред, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал онколог Илья Колышев.

Откуда берется микропластик

Опасен ли микропластик для здоровья, вред организму. Фото: www.globallookpress.com/Nicolas Maeterlinck

Глобальная пластиковая промышленность ежегодно производит огромные объемы полимерных материалов, и микропластик образуется не только в процессе использования пластиковых изделий, но и на этапе производства.

Это пыль, которая возникает при стирании пластиковых деталей, при нагревании в ходе химического производства, пластиковая стружка при формовке деталей.

«Микропластиком называют все то, что имеет размер меньше пяти миллиметров, но в контексте человеческого организма эти размеры еще меньше — это микрометры, это нанометры», — объяснил онколог.

Даже считающийся устойчивым пластик при легком нагревании или воздействии ультрафиолета выделяет микрочастицы, которые могут диффундировать в воздух и окружающие ткани.

Как микропластик попадает в организм

Опасен ли микропластик для здоровья, вред организму. Фото: www.globallookpress.com/Arne Dedert

Есть два основных пути попадания микропластика в организм человека:

Через рот, с едой и водой. Пероральный путь — наиболее распространенный, потому что даже в хорошо очищенной воде могут содержаться пластиковые частицы. Например, бутилированная вода контактирует с пластиковыми элементами в процессе производства и упаковки — и часть микропластика неизбежно попадает в жидкость. Далее частицы могут всасываться через кишечник в кровоток; Через нос, с воздухом. Воздух содержит пыль с частицами пластика и резины. Эти микрочастицы способны проникать в глубокие отделы легких. Из‑за тонкости стенок альвеол микропластик может диффундировать прямо в кровоток.

«Если вы дышите, а, скорее всего, вы дышите, — пластик будет в вас поступать. Другой вопрос, что он не всегда будет диффундировать», — сказал Колышев.

Попадание происходит постоянно, однако это не равно тому, что частицы всегда попадают в кровь в огромных количествах.

У человека существуют защитные механизмы, позволяющие частично избавляться от пластика, как от любого другого загрязнителя. При дыхании работает механизм откашливания и образования слизи — дыхательные пути покрыты колеблющимися волосками, которые выгоняют загрязненную слизь в сторону рта, не давая ей попасть в глубокие отделы легких. Аналогично работает защита желудочно-кишечного тракта, препятствующая всасыванию вредных веществ через кишку.

Но эти механизмы не дают стопроцентной защиты. Микропластик все равно постепенно накапливается в организме — эффект зависит от дозы и времени воздействия.

Какие органы страдают от микропластика больше всего

Опасен ли микропластик для здоровья, вред организму. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Berit Kessler

Точно определить момент, когда накопление микропластика становится опасным, сложно. Глубокое влияние микропластика на здоровье еще до конца не изучено.

«Мы с вами в повседневной жизни, скорее всего, ничего не сможем сделать для того, чтобы полностью избавиться от возможного негативного воздействия пластика», — признался Колышев.

Больше всего от него страдают органы, через которые частицы и попадают в организм:

Кишечник. Микропластик может увеличивать риски развития рака толстой кишки;

Легкие. Частицы оседают в клетках легких, вызывая хроническое воспаление и провоцируя бронхоспастические процессы. У астматиков риск обострений может быть выше в условиях повышенной концентрации микропластика в воздухе;

Жировая ткань. Микропластик способен накапливаться в жировой ткани и потенциально стимулировать развитие ожирения.

Существуют исследования, показывающие влияние микропластика на поведение: у детей мужского пола, матери которых подверглись высокому воздействию микропластика, в нем прослеживаются более «фемининные» черты.

«Но здесь есть еще один очень интересный момент: когда про микропластики говорят, забывают о том, что есть такие вещества, как пластификаторы. К ним, допустим, относятся фталаты — токсичные вещества, которые используются при производстве пластиковых изделий, и их выделение может приводить к повреждению репродуктивной системы как у женщин, так и у мужчин», — отметил онколог.

Как минимизировать вред от микропластика в быту

Опасен ли микропластик для здоровья, вред организму. Фото: www.globallookpress.com/Christian Ohde

Полностью исключить пластик из повседневной жизни практически невозможно. Большая часть товаров продается в пластиковой упаковке. Даже если стараться минимизировать контакт с пластиком, дыхательный путь все равно будет источником его поступления в организм.

Важно обращать внимание на маркировку пластика — цифры в треугольнике на упаковке указывают на тип материала и его безопасность при нагревании, контакте с пищей и так далее.

Второй момент — одноразовая посуда должна использоваться строго однократно. Повторное использование пластиковых стаканчиков или контейнеров повышает риск попадания микрочастиц в организм.

«То, что одноразовое, должно быть одноразовым. Просто человеческая природа не позволяет нам в эти моменты (повторного использования одноразовой посуды. — Прим. ред.) задуматься о том, что глобально ты сейчас наносишь себе вред», — подчеркнул Колышев.

Разогревать еду в пластиковом контейнере в микроволновке относительно безопасно, если контейнер новый — без царапин и повреждений. Ну и если после разогрева пищу перекладывают в другую посуду перед употреблением.

Поврежденные контейнеры лучше не использовать — царапины увеличивают выделение микропластика в несколько раз.

Как защитить свое здоровье от микропластика

Опасен ли микропластик для здоровья, вред организму. Фото: www.globallookpress.com/Alexander Stein

Полностью защититься от микропластика в современном индустриальном обществе невозможно — он окружает людей повсюду. Но можно снизить риски:

Минимизировать использование одноразового пластика;

Выбирать посуду из стекла, фарфора или металла;

Избегать нагрева пластика в микроволновке;

Выбрасывать многоразовые контейнеры с царапинами и повреждениями;

Чаще бывать на природе, вдали от мегаполисов.

Самый безопасный вариант — использовать собственную посуду с внутренней металлической поверхностью, как в термосах. Воду из пластиковых бутылок лучше заменять фильтрованной.

Привыкнет ли организм к микропластику со временем? Вряд ли. Как показывает опыт с другими вредными веществами — даже с тем же никотином, — биохимические процессы в клетках человека не меняются под влиянием внешних факторов в короткие сроки.

«Воздействие микропластика в будущем — это будет одна из самых серьезных угроз, в принципе, человечеству», — считает врач.