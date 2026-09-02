«Им нужно только кнопку нажать»: Путин заявил о готовности возобновить поставки газа в Европу

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 35 0

Москва готова сделать такой шаг, если если европейская сторона примет соответствующее политическое решение.

Путин заявил о готовности новых поставок газа в Европу

Фото: © РИА Новости/Артем Кулекин

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Путин готов возобновить поставки газа в Европу

Президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить поставки газа в европейские страны во время пресс-конференции в Бишкеке по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября. Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

Путин отметил, что для возобновления поставок европейской стороне необходимо принять решение. По его словам, Россия ранее была заинтересована в сохранении экспортных маршрутов и назвал абсурдными обвинения Москвы в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

«Мы и сейчас готовы были бы поставлять. Им нужно только "кнопку нажать". Принять решение о том, чтобы "нажать кнопку". Ну кишка тонка, потому что американские санкции там — вот и все», — подчеркнул президент.

Глава государства также заявил, что в вопросах урегулирования ситуации на Украине Россия стремится не к заморозке конфликта, а к достижению длительного мира.

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