«Адский клуб продленного дня»: воспитатель годами насиловал детей

Express: воспитатель годами приглашал детей в гости и насиловал их

В Великобритании 69-летний Брэдли Дилсворт годами насиловал своих воспитаников. Об этом сообщило издание Express.

Преступления совершались в период с 2002 по 2009 год. Жертвами стали пять детей. Младшему из них на момент начала издевательств было всего семь лет.

Злоумышленник долгое время работал в системе патронатного воспитания — это форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на основании специального договора органа опеки.

Он приглашал детей к себе домой после школьных занятий, где разрешал им употреблять алкоголь и курить, создавая ложное ощущение доверия и безопасности.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что осужденный позиционировал себя как «дружелюбного соседа», к которому дети якобы заходили поиграть с его сыном.

Однако следствие установило, что это было частью систематического процесса.

«Не обнаруженный годами, Дилсворт мог издеваться над детьми в том, что моя команда назвала адским клубом продленного дня, усыпляя бдительность молодых людей и злоупотребляя их доверием», — заявил детектив-инспектор Джеймс Раш.

Полиция обнаружила в доме преступника целый архив электронных устройств с непристойными материалами, включая видеозаписи с участием одной из жертв.

Расследование сдвинулось с мертвой точки благодаря мужеству пострадавших, которые спустя десятилетия решились заявить о произошедшем. Одна из жертв долгое время ошибочно считала, что находилась в романтических отношениях с Дилсвортом, и осознала реальность преступления лишь во взрослом возрасте.

При обыске были изъяты жесткие диски и USB-накопители, ставшие неопровержимыми доказательствами. Сейчас полиция призывает других возможных пострадавших, посещавших дом Дилсворта, связаться с правоохранительными органами для оказания помощи.

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