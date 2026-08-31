Трагедия на железной дороге: в Дагестане поезд задавил пятилетнего мальчика

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Обстоятельства произошедшего на перегоне Кизил-Юрт — Темиргое выясняет транспортная полиция.

В Дагестане поезд задавил пятилетнего мальчика детали

Фото: © РИА Новости/Омар Шапиев

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В Дагестане поезд задавил пятилетнего мальчика

В Дагестане пятилетний мальчик погиб под колесами грузового поезда. Все случилось на железнодорожном участке между Кизил-Юртом и Темиргое. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Хасавюрт поступило сообщение о том, что на перегоне „Кизил-Юрт-Темиргое“ грузовым поездом смертельно травмирован человек. Пострадавшим оказался пятилетний житель Республики Дагестан», — говорится в сообщении.

По предварительной версии правоохранителей, к случившемуся могло привести несоблюдение требований безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

На месте трагедии работают сотрудники следственно-оперативной группы транспортной полиции. Им предстоит установить все обстоятельства гибели ребенка.

Ранее в Новосибирской области произошла еще одна трагедия на железной дороге. Неподалеку от платформы Обь Западно-Сибирской железной дороги под поезд попал 12-летний мальчик.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что несовершеннолетний получил смертельные травмы. По предварительным данным ведомства, ребенок погиб в результате наезда состава вблизи остановочной платформы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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