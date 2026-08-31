При крушении парома у берегов Северного Кипра погибла россиянка

В результате крушения пассажирского парома у побережья Северного Кипра погибла гражданка Российской Федерации. Об этом сообщили в посольстве России в Турции, уточнив информацию на основе данных, полученных от турецких властей.

Дипломатическое ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшей. По факту трагедии следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Поисково-спасательные работы у побережья Северного Кипра продолжаются.

Скоростной паром, следовавший из порта Гирне в турецкий Ташуджу, попал в сильный шторм 30 августа. Судно с 267 людьми на борту начало набирать воду и перевернулось примерно в четырех милях от берега, после чего затонуло на глубине 514 метров. Поиски пропавших без вести продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках расследования крушения судна у побережья Северного Кипра задержаны восемь человек, включая капитана. Об этом заявил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель.

По его словам, под стражу взяты капитан и семь членов экипажа. Устель подчеркнул, что следствие установит все обстоятельства трагедии, а ответственность понесут все виновные, даже если будет выявлена малейшая халатность.

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