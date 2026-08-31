Как вернуть деньги за обучение: налоговый вычет в 2026 году

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 10 0

Получить средства можно и за себя, и за родственников.

Как вернуть деньги за обучение: налоговый вычет в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Граждане России могут вернуть часть средств, потраченных на образование

Граждане России могут вернуть часть средств, потраченных на образование, оформив социальный налоговый вычет. Об этом в беседе с RT напомнил сенатор Игорь Мурог.

По его словам, максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 150 тысяч рублей в год на себя, брата, сестру или супруга, и 110 тысяч рублей — на каждого ребенка. При базовой ставке НДФЛ в 13% максимальный возврат составит 19,5 тысяч и 14,3 тысяч рублей соответственно.

Для собственного обучения форма значения не имеет — подойдут очная, заочная и дистанционная. А для детей, супруга, братьев и сестер обязательна очная форма, причем возраст учащегося не должен превышать 24 года.

Образовательное учреждение обязано иметь лицензию, за исключением ИП в сфере педагогики без привлечения других преподавателей. Самозанятые без лицензии права на вычет не имеют.

Оформить вычет можно через работодателя, подав декларацию 3-НДФЛ по итогам года, либо в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (только для расходов с 1 января 2024 года).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители выпускников вдвое чаще стали требовать возврата денег за онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Если дело доходит до суда, в 70% случаев решения принимаются в пользу истцов. Основные претензии связаны с тем, что занятий по факту меньше, педагоги часто меняются, а программа обучения не соответствует заявленному в рекламе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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