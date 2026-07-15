Прокуратура Парижа выступила против освобождения Новиковой под судебный надзор

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Женщину обвиняют в шпионаже.

Дело основательницы SOS Donbass Анны Новиковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Прокуратура Парижа не поддержала освобождение под судебный надзор российской активистки и основательницы гуманитарной ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой, задержанной во Франции по делу о шпионаже. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Новиковой Филипп де Вель.

«На данный момент у меня, к сожалению, имеется заключение прокуратуры, которая выступила против нового ходатайства об освобождении, поданного 7 июля», — сказал защитник.

В среду следственный судья Парижа должен допросить Новикову по делу о шпионаже. После позиции прокуратуры окончательное решение по вопросу об освобождении активистки должен принять суд. Ранее суд Парижа уже отклонял прошение защиты об освобождении Новиковой под судебный контроль. Адвокат называл это решение политическим.

О задержании трех участников ассоциации SOS Donbass, оказывающей помощь жителям Донбасса, в том числе гражданки России Анны Новиковой, стало известно в ноябре 2025 года. Тогда газета Parisien сообщила со ссылкой на прокуратуру, что задержанным предъявили обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления». Посольство России 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданина Румынии, который передавал кураторам из Украины информацию о средствах противовоздушной обороны (ПВО) в Сочи, задержали в Краснодарском крае и осудили за шпионаж на 15 лет. По данным ведомства, мужчина осуществлял разведку в пользу спецслужб киевского режима. Также известно, что фигурант дела по заданию украинских спецслужб собрал и передал данные о местах расположения средств ПВО, которые находились в Сочи, в августе 2024 года.

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