Блогера Илью Ремесло перевели из института Сербского в СИЗО

ТАСС: Блогера Ремесло перевели из института Сербского в СИЗО

Блогер Илья Ремесло, обвиняемый в распространении заведомо ложных сведений о российской армии, переведен из Института имени Сербского обратно в следственный изолятор (СИЗО), где продолжит ожидать судебного разбирательства. Об этом журналистам ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Илья Борисович возвращен в СИЗО № 7», — заявил он.

Суд назначил блогеру стационарную психолого-психиатрическую экспертизу для оценки его вменяемости — это стандартная процедура в подобных делах. 17 июля Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, защита обжаловала это решение. Сам блогер вину не признал.

Илья Ремесло — 42-летний юрист, блогер и бывший член Общественной палаты РФ. В прошлом он неоднократно выступал в поддержку государственного курса и участвовал в общественно-политических дискуссиях на федеральных каналах. Однако в последнее время он начал публиковать материалы, содержащие недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил России, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Блогеру предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ — распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, совершенное из политической ненависти или вражды. Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет до десяти лет лишения свободы. Ремесло отрицает вину, однако следствие располагает достаточной доказательной базой, собранной в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму задержан 23-летний житель Евпатории по подозрению в государственной измене. По версии следствия, молодой человек по заданию представителей Службы безопасности Украины (СБУ) собирал и передавал фото- и видеоматериалы о дислокации российских военных объектов в регионе.

Также он занимался доразведкой адресов военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей. Позже он получил указание совершить теракт — заложить взрывное устройство под автомобиль одного из офицеров. Задержанный должен был извлечь бомбу из схрона.

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