Московский студент отдал мошенникам более 80 миллионов рублей

В Москве 18-летний студент стал жертвой мошенников и передал им деньги и драгоценности на общую сумму более 80 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в мессенджере МАКС.

Злоумышленники связались с молодым человеком и убедили, что в отношении него проводится проверка из-за якобы оформленной доверенности на распоряжение средствами.

По данным ведомства, сначала студент сообщил звонившим личные данные и код из СМС. После этого ему пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» с указанием номеров для связи. Позвонив по одному из них, молодой человек получил инструкции связаться через закрытый канал с якобы сотрудником органа финансового контроля.

Псевдосотрудник заявил, что от имени студента была оформлена доверенность на управление деньгами в пользу гражданина другой страны. Мошенники убедили его никому не рассказывать о происходящем и соблюдать строгую секретность.

Под их влиянием молодой человек подписал «расписку о неразглашении», после чего собрал находившиеся дома сбережения в рублях и валюте, а также часы различных марок. В течение одного дня он передал имущество курьерам во время трех встреч, сообщили в прокуратуре.

«Установление всех обстоятельств мошенничества и лиц, причастных к его совершению, на контроле в прокуратуре», — говорится в публикации ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супружеская пара пенсионеров из Москвы стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 27,2 миллиона рублей. Злоумышленники связались с женщиной, убедили ее в якобы взломе аккаунта на «Госуслугах» и представились сотрудниками финансовой организации. Они заявили, что от ее имени оформлена доверенность на перевод денег за границу.

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