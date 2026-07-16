Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев обвинил ГУР в покушении

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

Предприниматель уверен, что в инциденте были задействованы не только исполнители.

Кто организовал взрыв в Монако и покушение на Ермолаева

Фото: Reuters/Alexandre Dimou

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Переживший в конце июня покушение украинский бизнесмен Вадим Ермолаев уверен, что к нападению на него причастно Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом говорится в его письме, опубликованном французским изданием Nice Matin.

Олигарх заявил, что пришел к такому выводу после предоставленных ему материалов. По его словам, в них утверждается, что в покушении участвовали не только исполнители, но и представители украинской разведки, близкие к действующему или предыдущему руководству.

«Действующие сотрудники Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины непосредственно причастны к этому покушению», — написал предприниматель.

Ермолаев также отметил, что исполнители знали о присутствии рядом с ним женщины и ребенка, однако все равно осуществили подрыв. Он подчеркнул, что их целью было «убить нас всех троих, независимо от возраста или пола».

«Моя партнерша, Анна, получила крайне тяжелый травмы с необратимыми последствиями. Наш сын получил ожоги, переломы и тяжелые увечья. В настоящее время я нахожусь в реанимации и только начинаю длительный процесс восстановления», — добавил Ермолаев.

Бизнесмен призвал власти Монако, Франции и Украины, а также международные институты защитить его близких от нападений. Кроме того, он заявил о готовности продолжать работу со следователями по этому делу.

Взрыв в Монако

Инцидент с участием Ермолаева произошел 29 июня — в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. В результате ранения получили сам бизнесмен, его спутница Анна Насобина и сын. Подозреваемой в деле стала 39-летняя украинка Анастасия Березовская, которая заложила бомбу возле входной двери. 7 июля ее тело было найдено на территории Украины. Ермолаев пришел в сознание 4 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о признании действующего офицера ГУР, причастного к покушению на Березовскую

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