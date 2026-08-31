Выглядела беременной: женщине шесть лет не могли поставить правильный диагноз

Mirror: женщине шесть лет не могли поставить правильный диагноз

В Британии 36-летняя женщина мучилась от сильных болей, запоров и вздутия живота, из-за которого выглядела беременной. Однако медики долго не могли установить причину ее состояния. Об этом сообщило Mirror.

Ребекка Фарджи из Бэтли в Западном Йоркшире рассказала, что проблемы начались в 2020 году, когда она была беременна младшим ребенком.

После родов симптомы усилились: боли становились невыносимыми, а запор сохранялся несмотря на лечение. Также живот женщины выглядел так, словно она все еще ждет ребенка.

По словам женщины, врачи неоднократно объясняли ее состояние тревожностью или утверждали, что «все это у нее в голове».

Ребекка рассказала, что иногда боль была настолько сильной, что она падала на пол и теряла сознание. Чтобы справиться с запорами, ей приходилось принимать до 21 таблетки слабительных в день.

В 2021 году женщине удалили желчный пузырь, однако операция не помогла.

«Когда меня разбудили после операции прямо на операционном столе, перед тем как я должна была прийти в себя, боль все еще была там, в том же месте», — вспоминает Фарджи.

Только в 2024 году после специального обследования толстой кишки врачи поставили ей диагноз «запор с медленным транзитом». Это редкое нарушение моторики кишечника, при котором каловые массы слишком медленно проходят через толстую кишку. Состояние может сопровождаться сильными запорами, болью и вздутием.

За следующие два года специалисты попробовали несколько способов лечения, в том числе стимуляцию крестцового нерва, но добиться значительного улучшения не удалось.

В начале 2026 года Ребекке провели операцию по формированию илеостомы — это хирургически созданное отверстие на передней брюшной стенке, через которое конечный отдел тонкой кишки выводится наружу.

После вмешательства, по словам женщины, сильное вздутие исчезло.

«После операции у меня больше нет таких отеков, и это сильно повлияло на мое самоощущение», — рассказала она.

Фарджи призналась, что долгие годы чувствовала себя одинокой и разочарованной из-за того, что окружающие не верили в серьезность ее состояния.

Теперь она призывает людей не стесняться обращаться за помощью при проблемах с пищеварением и продолжать искать причину, если лечение не помогает.

«Никто не знает ваше тело лучше, чем вы сами. Если что-то не так, продолжайте задавать вопросы и не сдавайтесь», — сказала Ребекка.

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